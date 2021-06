Mps, De Mossi scrive a Draghi: "Basta voci sulla banca, il Governo parli chiaro"

Alessandro Lorenzini 29 giugno 2021 a

Il sindaco Luigi De Mossi rompe gli indugi su Monte dei Paschi di Siena, prende carta e penna e scrive una lettera aperta al governo. Troppi silenzi, che il primo cittadino definisce “assordanti”, attorno a Rocca Salimbeni: per questo De Mossi chiede all’esecutivo quale sia “la sorte riservata al Monte dei Paschi di Siena”. Una serie di domande pungenti nei confronti dell’esecutivo: le istituzioni senesi, Comune compreso, da fine dicembre scorso, cioè dall’incontro avuto con i rappresentanti del Mef, che però facevano riferimento all’esecutivo Conte, stanno aspettando. Troppi mesi, nei quali si continuano a inseguire voci su voci. Per questo il sindaco ha deciso di inviare una missiva aperta al governo Draghi. “Qual è la sorte riservata al Monte dei Paschi di Siena? La domanda è rivolta al Governo che non può ignorare una partita così complessa. Bisogna fare chiarezza con la Bce e avviare una strategia che tuteli uno dei brand più importanti nel settore bancario”.

De Mossi chiede all'esecutivo guidato dal presidente Mario Draghi un intervento puntuale sul futuro della più antica banca del mondo: anche negli ultimi giorni si sono inseguite voci su possibili fusioni, con Unicredit tornata d’attualità o su uno “spezzatino”, cioè uno smembramento della banca senese coinvolgendo la stessa Unicredit, banco Bpm, Mediocredito e Poste Italiane. “Vorremmo sapere se e quali siano le opinioni e le scelte del Governo probabilmente di concerto con l'Europa - scrive De Mossi nella lettera aperta, che contiene molte domande sul futuro di Mps - Sono state avviate trattative per modificare il piano di uscita dello Stato il cui termine finale, ad oggi, è alla fine del 2021? Vi è un progetto strutturato per risarcire e indennizzare i tanti potenziali creditori, prima fra tutti la Fondazione Mps? Senza violare la riservatezza, ci sono trattative in corso per la cessione del Monte ad altra banca e se sì, quali sono le linee guida che il Governo intende applicare? I dati che vengono pubblicati sulla stampa nazionale sono asseverati dagli organi di controllo, in particolare hanno da dire qualcosa il Collegio sindacale e i componenti il Consiglio di Amministrazione? Quali garanzie occupazionali verranno richieste per i dipendenti che ancora dimostrano un attaccamento non comune alla Banca? Il rapporto col territorio, sia in termini di uffici direzionali che storici, come si vuole regolare?”.

“Questa ridda di voci sul futuro della Banca – attacca De Mossi - che passano dallo spezzatino alla fusione, alla liquidazione, non aiutano certo la Banca né il suo territorio né l'immagine nazionale”, sostiene il sindaco di Siena, che fa poi altre domande: “L'attività propria, sia finanziaria che di raccolta, come sta andando? Come si intende risolvere il problema della capitalizzazione? Infine quale valutazione dà il Governo sulla gestione attuale?”. Il sindaco insiste ancora: “Il Governo (cioè il Mef) possiede il 64% del capitale, avrà quindi un'opinione e la potrà far valere sul progetto presentato dalla Banca che prevede una grave e non meno dolorosa riorganizzazione della banca che impatterebbe in modo significativo sul territorio”. Poi il riferimento conclusivo alle istituzioni territoriali, che in questi mesi hanno tenuto la guardia altissima sul Monte, ma con le quali il nuovo esecutivo non ha avuto interlocuzioni. “Il Comune, la Fondazione, la Regione e la Provincia – conclude De Mossi - da tempo hanno chiesto di avviare un tavolo di discussione per trovare una soluzione ragionevole e rispettosa di tutti gli interessi in gioco dichiarandosi disposti a valutare anche ipotesi transattive sulle pendenze legali. Ma finora la risposta è stato un assordante silenzio”.

