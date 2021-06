Via Fiorentina da giorni senza tv, la rabbia dei residenti: "E' inaccettabile"

Marco Decandia 27 giugno 2021 a

In via Fiorentina gli schermi delle televisioni sono neri. E non è neanche la prima volta. Da giorni chi accende l’apparecchio si trova a fare i conti con una scritta che parla di segnale assente, una sgradevole compagna che anche in passato è apparsa a più riprese al momento dell’accensione, specialmente dopo che la zona è stata colpita da eventi atmosferici particolarmente violenti, soprattutto temporali. Le antenne sono state tolte dai tetti per vincoli paesaggistici, il tutto viaggia sulla fibra, ma i residenti lamentano disservizi a più riprese, e sono esasperati. E non solo loro: nel giro di pochi metri ci sono un ristorante e un albergo, che in periodo di Europei lavorano anche grazie alla trasmissione delle partite, e alcune attività commerciali per le quali una linea dati efficace è vitale per svolgere la propria professione.

Fabrizio Marchi vive proprio in via Fiorentina, e ormai ha perso la pazienza. “Qui - spiega - ogni volta che piove o tira vento, siamo sempre nella stessa condizione. Abbiamo anche provato a telefonare al Comune, ma il guasto non dipende da loro. Dal gestore, invece, sono arrivate risposte vaghe e poche sicure sui tempi d’intervento, ma sabato 26 giugno sono venuti finalmente i tecnici, che hanno lavorato per un po’ ma si sono messi le mani nei capelli. Morale, non è stato risolto niente”. L’amarezza è legata anche a un altro fatto: “Anni fa ci hanno hanno imposto di allacciarci tutti alla fibra perché le parabole e le antenne sui tetti venivano reputate un brutto spettacolo. E io non lo contesto, anzi, in una città come Siena, in una via collocata a poca distanza dal centro storico, può anche essere giusto pensare all’estetica. Però ci deve essere la garanzia che il servizio funzioni, altrimenti si poteva rimanere come prima. Allora, visto che gli inghippi si ripetono un po’ troppo spesso, penso che chiamerò al più presto un tecnico e mi farò installare nuovamente un'antenna, anche se non si può. E’ una soluzione a cui mi sento obbligato e voglio vedere chi mi viene a dire qualcosa, visto che vengo privato di un mio diritto. Per chi, come me, è anziano diventa importante avere la televisione funzionante, per tenersi informato grazie al telegiornale o per distrarsi con qualche programma. Si tratta di un servizio pubblico, di cui non si può più fare a meno, quindi le problematiche dovrebbero essere risolte rapidamente e una volta per tutte. Invece non è così”.

Il pensiero di Marchi, e di sua moglie Vittoria Tucci che lo spalleggia, va anche agli esercenti della zona. “Non sono soltanto le famiglie a trovarsi in difficoltà - sottolinea il pensionato - ma anche, per esempio, il ristorante e l’albergo. Non oso immaginare cosa abbia comportato, sabato sera, negare ai loro clienti la possibilità di vedere la partita dell’Italia. In un periodo di difficoltà e di ripartenza faticosa, bisognerebbe pensare anche a questi aspetti, da cui dipende la vita di chi lavora. Per quanto mi riguarda, lo ripeto: se le cose non cambiano, metterò di nuovo l’antenna o una parabola, a costo di salire personalmente sul tetto”.

