San Gimignano, lettera minatoria all'ex sindaco Giacomo Bassi

Odio e razzismo nella lettera minatoria anonima inviata all'ex sindaco di San Gimignano ed oggi governatore della Misericordia Giacomo Bassi. Frasi irripetibili verso persone di colore ed un invito esplicito a non aiutare il prossimo perché “per te finisce male” come scritto con ritagli di giornale. Bassi ha trovato la lettera nella sua cassetta della posta giovedì sera, mentre ieri ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri. E’ stato lo stesso governatore della Misericordia a rendere nota la cosa, tramite Facebook, allegando alla foto della lettera un messaggio chiaro: “Se qualcuno pensa di intimidirmi e di farmi recedere dai miei convincimenti etici si sbaglia di grosso. Piuttosto, caro scrittore, palesati e ne parliamo”. Non sono mancati al post commenti di solidarietà e vicinanza.

Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto a questo gesto intimidatorio. Tuttavia, ci sono valide ipotesi che porterebbero alle idee politiche di Bassi su temi delicatissimi come integrazione ed immigrazione. Oltre le parole, i fatti di un impegno quotidiano che si è sostanziato prima come sindaco - per due mandati consecutivi - ed ora come governatore della Misericordia di San Gimignano. Del resto nella lettera c’è un chiaro riferimento razzista ed un richiamo al disimpegno sennò “per te finisce male”. Odio e razzismo si mescolano in poche parole fatte arrivare all'ex sindaco. Sul perché si sta interrogando Bassi, che una idea comunque se l'è fatta. Ed è la stessa che ha condiviso con i Carabinieri al momento della denuncia. E qui conviene tornare a qualche giorno fa. “Su certi temi batto in modo particolare - racconta - lo facevo da sindaco e lo faccio adesso. Ad un ragazzo del Ghana, che purtroppo si è tolto la vita, abbiamo dato il seppellimento ed il funerale migliore possibile come segno di vicinanza. Abbiamo anche organizzato una raccolta fondi per la famiglia”. C'era stato l'impegno condiviso di Misericordia e Comune, un gesto di civiltà considerando che nessuno avrebbe potuto provvedere al funerale della giovane vittima, essendo la sua famiglia in Ghana. Ipotesi che non è scartata da Bassi come è considerata plausibile dai Carabinieri, che ieri lo hanno ascoltato e posto sotto sequestro la lettera. Su questa non saranno fatte perizie, secondo i militari sarebbe stata toccata da troppe persone, quindi avrebbe poco senso. Dall’Arma filtra la possibilità che l'autore della minaccia sia una persona di San Gimignano, irritata da frasi o gesti del governatore della Misericordia. “Abbiamo parlato con Bassi, siamo a disposizione per qualunque cosa. Da parte nostra c’è la massima vicinanza morale ed istituzionale” fanno sapere i Carabinieri.

“Attaccato per le mie idee politiche? Plausibile” risponde Bassi, in prima linea per la legge sullo Ius soli e sensibile a temi come migranti ed integrazione. Le sue posizioni non sono certo mistero, come per lui non è cosa nuova la politica. Entrato in consiglio comunale nel 1990, ha fatto sei legislature passando per il voto popolare, mai nominato. Ha ricoperto tutti i ruoli: consigliere, capogruppo, assessore, vice sindaco. Sindaco per due mandati di fila dal 2009 al 2019. Radici democristiane, iscritto al Pd, un moderato determinato. Ventinove anni consecutivi di consiglio comunale. “355 presenze su 361 sedute” ricorda con orgoglio. Tanta solidarietà verso Bassi, con il sindaco Andrea Marrucci che parla di "attacco alla sua persona e a tutta la nostra collettività che ha fatto da sempre dei valori di integrazione e accoglienza due capisaldi di una comunità coesa e aperta”. Il Pd di San Gimignano dice che “le minacce dei razzisti non fermeranno Giacomo”. Lui, si sostiene di essere pronto al dialogo con l'autore della lettera. “Lo farei volentieri. Parlando con le persone - osserva - sono convinto che certe impuntature ideologiche verrebbero meno. Se si farà vivo, anche privatamente, gli regalerò l'enciclica di Papa Francesco: Fratelli Tutti. Si capisce che il razzismo è un reato”.

