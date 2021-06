Banca Mps di Siena, Banco Bpm vuole l'acquisto solo di alcuni asset: piace l'ipotesi "spezzatino"

25 giugno 2021 a

Dopo Unicredit, anche Banco Bpm si starebbe “sfilando” dalla possibilità di unirsi in matrimonio con Banca Mps di Siena, rendendosi invece disponibile a partecipare allo spezzatino, ovvero a rilevare alcuni asset di Rocca Salimbeni, riducendo Mps a una banca media dell’Italia centrale.

Sarebbe emerso da un incontro effettuato con alcuni analisti dal numero uno di Bpm, Giuseppe Castagna, nel quale sarebbe stata appunto respinta l’ipotesi di fusione con Mps, nonostante i crediti fiscali messi in campo dall’esecutivo Draghi. Banco Bpm, questa la sostanza del passaggio dedicato a Siena, qualora fosse interessato alla banca senese, lo sarebbe solo ed esclusivamente per alcune sue parti e non certo per l’intero istituto, né tantomeno per l’intera quota di controllo in pancia al Mef, di poco oltre il 64% delle azioni. La linea delle grandi banche nei confronti di Monte dei Paschi, dunque, sarebbe tracciata: niente fusione, sì allo spezzatino. Lo avrebbe ribadito nelle settimane scorse il ceo di Unicredit Andrea Orcel in un incontro avuto con Alessandro Rivera, rappresentante del Mef che ha sul tavolo il dossier di Monte dei Paschi.

L’operazione, peraltro, potrebbe coinvolgere lo stesso Bpm, Mediocredito e anche Poste Italiane. Una soluzione invisa ai sindacati che la ritengono “la peggiore delle ipotesi per il futuro”, mentre le istituzioni, a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Eugenio Giani, continuano a spingere affinché lo Stato si faccia promotore di un’interlocuzione decisa con l’Europa per posticipare l’uscita dal capitale di Mps. In attesa di una svolta anche la Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il presidente Carlo Rossi, ormai diverse settimane fa, si attendeva un colloquio con i vertici del Mef: “Mi sembra una cosa normale, come dire che in estate arriva il caldo”. Il caldo è arrivato, la chiamata dell’esecutivo ancora no.

