Banca Mps di Siena , multa da Bankitalia per le carenze nell'organizzazione e controlli sulla trasparenza

Una multa da quasi tre milioni di euro. E’ quella che è arrivata a Banca Mps, comminata da Bankitalia, per “carenze nell’organizzazione e nei controlli in materia di trasparenza”. Lo ha accertato Bankitalia nei confronti di Rocca Salimbeni: un provvedimento che è stato comunicato al rappresentante legale pro tempore di banca Monte dei Paschi, ovvero il presidente Patrizia Grieco.

Con questa motivazione la Banca d’Italia ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 2,9 milioni di euro. Lo si legge nei provvedimenti sanzionatori pubblicati online sul sito della stessa Banca d’Italia. “La Commissione preposta di Bankitalia – si legge nel documento ufficiale pubblicato dalla banca centrale della Repubblica Italiana - valutate le irregolarità contestate,le controdeduzioni e ogni altro elemento istruttorio, ha ritenuto confermate le violazioni e sussistenti i presupposti per irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria”. “Il servizio Rapporti istituzionali di vigilanza – si legge ancora nel provvedimento sanzionatorio - ha quindi proposto al direttorio della Banca d’Italia l’applicazione a carico della Banca Monte Paschi di Siena della multa trasmettendo i relativi atti”. Dal canto suo “la banca senese non ha presentato ulteriori osservazioni in merito a quanto rilevato dal Servizio Vigilanza”.

Pertanto il governatore Ignazio Visco, che ha firmato l’atto, ha disposto che a “Banca Monte dei Paschi di Siena spa sia inflitta per le irregolarità indicate la sanzione di euro 2,9 milioni”. Nella giornata di ieri Monte dei Paschi ha deciso di non commentare la questione. La contestazione fa particolare riferimento alla norma, firmata dal Governatore della Banca d’Italia denominata “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” che risale al 2009 e al provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”. Il provvedimento in questione è datato 3 maggio e, come detto, è stato pubblicato nella sezione del sito della Banca d’Italia: la pubblicazione è di alcuni giorni fa, ma è emersa soltanto adesso.

