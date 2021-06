Saltano le vaccinazioni al PalaGiannelli, la gente protesta e chiama la polizia

Gennaro Groppa 22 giugno 2021 a

Un disguido si è verificato nella mattinata di lunedì 21 al PalaGiannelli per quel che concerne la campagna vaccinale. Alcuni cittadini infatti avevano fissato un appuntamento per ricevere la seconda dose del vaccino anti-Covid al quarantesimo giorno successivo alla prima somministrazione. Il problema si è verificato in quanto la seduta vaccinale era stata annullata e cancellata. E non tutti i cittadini coinvolti hanno detto di avere ricevuto la preventiva comunicazione, che arriva sempre attraverso un sms al proprio telefono cellulare, per presentarsi il 23.

E così lunedì 21 già alle ore 8 c’è chi si è presentato all’hub vaccinale senese convinto di poter ricevere l’iniezione, circa 200 persone. Grande sorpresa c’è stata per questi cittadini quando hanno trovato le porte del PalaGiannelli chiuse, senza poter vedere medici ed infermieri al lavoro.

C’è stato chi l’ha presa male ed ha reagito in maniera fortemente negativa a questa situazione. Non potendo chiedere lumi e spiegazioni a nessuno alcuni cittadini hanno pensato di telefonare alla Polizia per segnalare l’accaduto. E così pochi minuti più tardi una volante è arrivata sul posto per raccogliere le loro testimonianze dei fatti. Tuttavia il problema si è verificato esclusivamente per una motivazione di tipo tecnico. Ovviamente medici e infermieri non erano sul posto non perché non si fossero presentati al lavoro, ma semplicemente perché la mattinata di somministrazioni era stata annullata e cancellata. Anche tra chi si era prenotato c’è stato comunque chi dice di avere ricevuto l’sms della comunicazione e chi invece giura di non averlo ricevuto. Se questa versione venisse confermata, dunque, si tratterebbe semplicemente di un problema tecnico causato da un disguido al sistema, che informa costantemente e quotidianamente migliaia di cittadini su date e orari delle somministrazioni di vaccini. C’è stata quindi nuovamente tensione al PalaGiannelli per questa campagna vaccinale che continua a scaldare gli animi di molti. Un paio di settimane fa le forze dell’ordine erano arrivate sul posto nel corso di un appuntamento della Pfizer Open Week, quando alcuni giovani reagirono al fatto che l’ordine di vaccinazione sarebbe dipeso dall’età dei presenti e non dall’orario di arrivo sul posto. E così i ventenni, alcuni dei quali già due o tre ore prima del via alle vaccinazioni si erano presentati e messi in fila, si videro superare da trentenni o quarantenni che erano arrivati dopo di loro e più tardi. Il tutto, ovviamente, per seguire quello che è il criterio indicato nella campagna vaccinale relativo ad un ordine di età sul quale basare le somministrazioni. Ma pure in quel caso ci fu chi si arrabbiò particolarmente, arrivando ad inveire contro i volontari della Croce Rossa presenti per dare il proprio sostegno e contributo in maniera tra l’altro gratuita. Per tranquillizzare gli animi giunse sul posto una pattuglia della Polizia Municipale.

Lunedì 21 giugno è arrivata una volante della Polizia, chiamata dagli stessi cittadini che speravano di ricevere il vaccino e che invece arrivati al PalaGiannelli non hanno visto e trovato nessuno. Ad alcuni di loro, una novantina, l’appuntamento che era fissato per la mattina è stato spostato al pomeriggio al PalaGiannelli; ad altri invece l’appuntamento è stato immediatamente spostato e l’iniezione è stata effettuata al Papillon di Monteroni d’Arbia dove invece, a differenza dell’hub senese, erano in corso le somministrazioni.

