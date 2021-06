Siena, la raccolta dei rifiuti nel centro storico costa 1,5 milioni. L'assessore Buzzichelli: "Migliorare ancora"

Carlo Pellegrino 19 giugno 2021 a

Un milione e mezzo ogni anno. E’ quanto costa la raccolta dei rifiuti nel centro storico di Siena: un importo elevato che finisce direttamente in bolletta e si ripercuote sui conti dei cittadini. Silvia Buzzichelli, assessore comunale all’ambiente, la sua missione la porta avanti da un pezzo. “Il messaggio è sempre lo stesso – afferma – se ogni cittadino si comporta bene il vantaggio è per tutta la collettività. Il fatto che dalla mattina alla sera, sette giorni su sette, ci sia un camioncino che fa il giro del centro non è scontato. E soprattutto non possiamo pensare sia gratis”.

Più che del singolo individuo, secondo l’assessore, è sulla mentalità dell’intera città che il Comune deve insistere. “Possibile – osserva – che ci siano delle persone mosse dall’idea che essendo nel centro storico qualcuno verrà a prendere il sacchetto, perché Siena non si può permettere rifiuti abbandonati in Piazza del Campo o nei dintorni. Penso però che il problema sia soprattutto un altro. Abbiamo un tessuto urbanistico complesso e ineguagliabile, ma nel caso dei rifiuti soffre di un retaggio del passato. Non c’era e non si è mai lavorato su una vera educazione allo smaltimento corretto e si è sempre puntato sull’indifferenziato. Noi questo messaggio lo stiamo cambiando. Con fatica, ma ce la facciamo”.

Un tema caro all’assessore Buzzichelli e a tutta l’Amministrazione, che diventa ancora più d’attualità nei mesi estivi. C’è preoccupazione per un possibile aumento dei rifiuti lasciati in strada, con conseguente difficoltà nella raccolta e rischio per l’igiene e il decoro pubblico? “Preoccupata no, non direi – risponde l’assessore Buzzichelli – i dati di aprile, gli ultimi a disposizione, ci dicono che la differenziata ha raggiunto quota 60,54% a Siena. Io vengo da un ambito sportivo, bisogna sempre alzare l’asticella, ma essere passati dal 40 al 60% è un risultato senza dubbio importante. So che è complicato cambiare le abitudini dei cittadini, so anche quanto è difficile organizzarsi su quattro frazioni di rifiuto in un’abitazione piccola, è anche la mia esperienza. Ma mi fido dell’attenzione dei senesi e i numeri ci stanno dando ragione. Siamo partiti come fanalino di coda nella Toscana del sud e piano piano ci stiamo allineando ai dati degli altri capoluoghi”.

E’ un risultato importante, quello del 60%, raggiunto con anni di lavoro certosino e di sensibilizzazione costante. I margini di miglioramento, d’altra parte, ci sono, così come la possibilità di vedere i benefici in bolletta. “Se anche nel centro storico – auspica Buzzichelli - riusciremo ad arrivare a una situazione in cui il conferimento avverrà in giorni e orari stabiliti, ci risparmieremo tutti i giri extra attualmente previsti dal gestore, che ovviamente poi diventano un costo ulteriore da spalmare su tutta la popolazione. Nell’interesse e nel rispetto di tutti, a cominciare dai cittadini che pur con fatica si sono abituati a questo nuovo modo di vivere l’ambiente e la città”.

