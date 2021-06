Crac Mens Sana, accolta la richiesta della difesa: Minucci patteggia 4 anni e 10 giorni

Claudio Coli 18 giugno 2021 a

Si è concluso dopo nove lunghi anni il processo sul crac della Mens Sana Basket, la pluriscudettata società cestistica senese fallita nel 2014. Il tribunale di Siena, accogliendo la richiesta di patteggiamento proposta dalla difesa, ha condannato a 4 anni e 10 giorni Ferdinando Minucci, l'ex gm e presidente del sodalizio di viale Sclavo, che si trovava a giudizio a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla sovrafatturazione e bancarotta fraudolenta. Dopo due rifiuti consecutivi da parte del tribunale, questa volta la formula concordata, che ha ricevuto il consenso del pubblico ministero, ha trovato l'ok da parte del collegio, che presieduto da Ottavio Mosti, ha emesso il verdetto dopo quasi due ore di camera di consiglio. Assolto invece dai reati ascritti l'altro imputato, per cui si chiedeva 2 anni e 2 mesi, Alessandro Terenzi, commercialista della Essedue Promotion, la società riminese che faceva parte del complesso meccanismo di scatole cinesi teso alla sovrastimazione delle fatture.

Contestualmente, il tribunale ha assolto Minucci da uno dei capi di imputazione legato alla presunta distrazione del compenso come direttore generale, mentre alcuni reati di natura fiscale sono stati dichiarati prescritti, altri ritenuti insussistenti. È stata poi disposta l'interdizione dai pubblici uffici per 10 anni e una consequenziale confisca dei beni precedentemente sequestrati, da oltre 3 milioni e 700mila euro. La sentenza del tribunale di Siena – le cui motivazioni arriveranno entro 90 giorni - mette la parola fine su una vicenda giudiziaria lunghissima e articolata, partita nel 2012 con le prime indagini della Guardia di Finanza e sfociata nel 2014 con l'operazione “Time Out” che stravolse il basket italiano e la società biancoverde, poi arrivata al fallimento, su istanza della Procura di Siena. Particolarmente lunga la fase preliminare dove erano 14 gli indagati - tra dirigenti, collaboratori della Mens Sana Basket e soci delle società legate al club - molti dei quali hanno scelto riti abbreviati e patteggiamenti. Ad inizio 2020 è iniziata l'istruttoria dibattimentale, conclusa il 7 maggio. Tra le questioni in ballo, l'utilizzo del sistema di sovrafatturazione, i rapporti con la società riminese Essedue Promotion, passando per l'acceso scontro Bianchi-Minucci sull'autorizzazione ad accedere agli uffici, la cessione del marchio, il legame con Mps, il “rumore dei nemici” Milano e Roma, fino al “caso del 5%” e alla creazione di un sito internet per rispondere all'assedio mediatico dei grandi gruppi editoriali nei confronti di Siena.

Particolarmente soddisfatto dell'esito processuale è stato l'avvocato difensore di Minucci (presente in aula al momento della lettura della sentenza), Fabio Pisillo: “Abbiamo scelto il patteggiamento perché – spiega - c'erano molti reati per cui potevamo essere assolti, altri per i quali c'era stata ampia confessione, quelli fiscali. Una scelta portata avanti con tenacia. Dopo i due no al patteggiamento, il primo da parte del gup, per questioni di natura giuridica, il secondo dal collegio Costantini, che ritenne ammissibile il patteggiamento ma non congrua la pena, s'è affrontato il nuovo collegio cercando di dimostrare – prosegue - che alcuni reati non sussistevano affatto e che quella pena ritenuta incongrua sulla base degli atti dell'indagine potesse essere invece ritenuta congrua, alla luce delle risultanze dell'istruttoria. Molti episodi erano da ricondurre ad una valutazione diversa da quella che appariva in termini di gravità. Un depotenziamento dell'impianto accusatorio: il fatto che alcuni reati siano stati ritenuti insussistenti significa – è la chiosa - che il tribunale ha fatto una valutazione di manifesta infondatezza di quelle accuse”.

