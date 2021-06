Palio di Siena, edizione di agosto a rischio annullamento per la proroga dell'emergenza Covid

17 giugno 2021 a

a

a

La proroga dello stato d’emergenza a causa del Covid “mina” il Palio di agosto e anche l’ipotesi di uno Straordinario fra fine settembre e inizio ottobre. Le indiscrezioni che arrivano da Roma, secondo le quali il premier Mario Draghi starebbe pensando a prolungare la data di scadenza dell’emergenza, ad oggi stabilita al 31 luglio, porterebbe al quasi automatico annullamento della Carriera dell’Assunta: il Palio di agosto, in sostanza, si troverebbe nella medesima situazione di quello di luglio e finirebbe dunque per essere annullato.

Lorenzini: "Non c'è tempo per il Palio di agosto, concentriamoci su quello straordinario"

Di più: se lo stato d’emergenza dovesse essere allungato fino al 31 dicembre sarebbe impossibile anche pensare a uno Straordinario e per rivedere il tufo in piazza bisognerebbe attendere il 2022. “Le indicazioni che arrivano – si limita a dire al momento il sindaco di Siena Luigi De Mossi su questo argomento – non portano a prospettive tanto felici per il nostro rito cittadino. Abbiamo aspettato proprio alcuni giorni per capire l’indicazione del governo, anche in questo caso siamo rispettosi di quelle che sono le gerarchie istituzionali e ovviamente siamo subordinati a quello che decide l’esecutivo. Per questo abbiamo tenuto in ponte il Palio di agosto, poi vedremo quali saranno le decisioni finali”. Del resto anche prima dell’annullamento ufficiale del Palio di luglio, deciso dal consiglio comunale del 31 maggio scorso, il sindaco di Siena ha avuto un incontro con Prefetto e questore per fare il punto della situazione. Con le regole attuali, che sarebbero quelle confermate con un prolungamento dello stato di emergenza, impossibile pensare ad assembramenti e a quella socialità che caratterizza i quattro giorni di Palio, al di là della corsa e delle prove in piazza del Campo.

Aceto: "Correre ad agosto? Ne dubito. Meglio concentrarsi su uno Straordinario"

Ogni decisione ufficiale è dunque al momento rimandata, ma se Draghi dovesse confermare questa indiscrezione, in realtà andando contro a quello che ha detto il ministro della salute Roberto Speranza in precedenza (“Fine dello stato d’emergenza il 31 luglio”), Siena dovrebbe guardare come detto al 2022 o, nella migliore delle ipotesi, annullare il Palio di agosto e sperare di realizzare una Carriera Straordinaria a fine estate-inizio autunno. La decisione sullo stato d’emergenza influirà anche sulle Feste Titolari: se alcune Contrade (Giraffa, Tartuca per esempio) hanno deciso di celebrare secondo il “normale” calendario le proprie feste, altre (Valdimontone, Oca, Drago, Civetta per fare altri esempi) hanno al momento rinviato e altre ancora sono in attesa di capire gli sviluppi. Con l’allungamento dello stato di emergenza sarebbe di fatto impossibile realizzare l’omaggio alle consorelle con le comparse, ritenuto una “manifestazione in movimento” non compatibile con le norme anti Covid.

Annullato il Palio del 2 luglio. De Mossi: "Teniamo aperta la finestra per il 16 agosto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.