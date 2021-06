Banca Mps di Siena, dal 21 giugno riorganizzazione interna della governance

16 giugno 2021 a

a

a

E’ fissato per lunedì 21 giugno il via alla riorganizzazione interna alla direzione generale di Banca Mps, osteggiata dai sindacati, ma sulla quale il consiglio di amministrazione di Rocca Salimbeni ha già dato l’ok. Secondo i rappresentanti dei lavoratori si tratta di una riorganizzazione “immotivata e sbagliata nei tempi”, tanto che non è stato firmato alcun accordo, ma la governance andrà comunque avanti.

Banca Mps, martedì prime risposte dal Cda su riorganizzazione e ipotesi "spezzatino"

La riorganizzazione, secondo quello che trapela, riguarda la creazione di una serie di “team” di risorse che dovranno cooperare all’interno di singole funzioni operative, ma, sempre secondo i sindacati, “di fatto su 5mila persone vengono spostate dalla direzione generale alla rete solo 84 persone”. Nel frattempo la banca Mps ha anche annunciato di “aver dato mandato ai propri legali per proporre una denuncia contro ignoti in relazione alle notizie diffuse sul mercato che hanno determinato una significativa alterazione del corso delle quotazioni dei titoli obbligazionari subordinati". Il riferimento è all'ondata di vendite sui bond, che sarebbe stata scatenata solo dai timori di un possibile “spezzatino” della banca senese e di un eventuale procedimento di risoluzione, che potrebbe pesare proprio sui bond subordinati. Un test importante in questo senso potrebbe essere l'esito dello stress test che l'Eba annuncerà a fine luglio.

Banca Mps, appello del presidente Cisl Colombani: "Subito l'aumento di capitale"

Proprio l'Istituto di Francoforte, secondo alcune agenzie di stampa, sarebbe in pressing per definire le tempistiche dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi, che la banca dovrebbe realizzare nel caso in cui il Tesoro, azionista con una quota del 64%, non trovasse un partner per la privatizzazione. Un aumento di capitale che al momento sarebbe da realizzare fra gli ultimi mesi del 2021 e l’inizio del 2022, così come annunciato dallo stesso cda della banca in occasione della presentazione della prima trimestrale 2021 a inizio maggio. Sul futuro della banca è intervenuta ieri anche la Fondazione Monte dei Paschi.

Mps, nessun aggiornamento su fusione o aumento capitale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.