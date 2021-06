Siena, Comune contro la Soprintendenza: "Allontana gli investitori da palazzo Sozzini"

15 giugno 2021 a

Un attacco diretto e senza troppi fronzoli. E’ quello che l’assessore al commercio e al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli fa alla Soprintendenza delle belle arti di Siena, Arezzo e Grosseto: oggetto del contendere è il Palazzo Sozzini Malavolti in via Pantaneto, ma il riferimento del rappresentante dell’amministrazione comunale va anche sulla tematica generale: “Serve buon senso e maggiore elasticità” dice rivolgendosi al sovrintendente Andrea Muzzi.

Tirelli parte dal crollo di un pezzo di muro che si è verificato domenica mattina in Pantaneto: dallo storico palazzo Sozzini si è staccato un pezzo di facciata, che per fortuna non ha causato danni a cose o persone (lo spazio è stato transennato dopo le opportune verifiche dei vigili del fuoco, chiamati dalla Polizia Municipale intervenuta). Ma ha evidenziato un problema relativo allo stato dell’immobile. “Chiedetelo al Sovrintendente – commenta duramente Tirelli - Tra un po’ purtroppo crollerà tutto il Palazzo Sozzini Malavolti se la Sovrintendenza di Siena continuerà a respingere qualsiasi proposta di ragionevole valorizzazione”. Il riferimento dell’assessore è a un gruppo imprenditoriale che, negli scorsi mesi, si era fortemente interessato all’acquisto e alla valorizzazione dello storico immobile. “Un’importante famiglia italiana, un’eccellenza dell’ospitalità di lusso voleva realizzarci un ‘museo hotel’ – spiega l’assessore - attraverso un progetto di recupero rispettoso e conservativo dell’intero immobile, delle decorazioni e degli arredi. A questa proposta è arrivato il ‘no’ del sovrintendete. Vincolare, vincolare, vincolare è l’unico verbo che conoscono in via di Città e intanto gli investitori, verso i quali sarebbe sufficiente dimostrare una volontà di dialogo, vanno da altre parti”.

“Non sono stati gli unici a farsi avanti – spiega ancora Tirelli – tramite un serio agente immobiliare di Siena si erano manifestati al proprietario e all’amministrazione comunale, che per prima cosa, negli incontri effettuati, aveva verificato solidità e serietà del gruppo stesso e poi aveva provveduto a mettere in contatto gli imprenditori con la Sovrintendenza. Si trattava di una proposta aperta, quindi sulla quale discutere e dialogare, che avrebbe puntato al recupero e alla valorizzazione degli immobili, ma anche all’aspetto culturale e quindi alla cosiddetta ‘funzione pubblica’ per una struttura storica così importante. E invece è arrivato il rifiuto alla proposta, senza possibilità di appello”.

