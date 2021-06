Maurizio Gasparri, diffamazione all'ex rettore dell'Università di Siena: multa e risarcimento per 35 mila euro

15 giugno 2021 a

a

a

Multa da mille euro e risarcimento in via provvisionale alle parti offese per un totale di 35 mila euro: è la condanna decisa dal giudice Chiara Minerva nei confronti del senatore di Forza Italia, ex ministro, Maurizio Gasparri, finito a giudizio con l'accusa di diffamazione nei confronti dell'ex rettore dell'Università di Siena, Piero Tosi, e il figlio Gian Marco, docente.

Nessuna multa nel weekend da parte della polizia municipale. Ora la prova del Giro d'Italia

La vicenda prende piede nel 2017, quando Gasparri, ospite su La7 a “L'aria che tira” condotto da Mirta Merlino, commentando la notizia dell'arresto di 6 docenti universitari di diritto tributario fiorentini coinvolti nello scandalo delle baronie universitarie e dei concorsi truccati, nel citare un presunto precedente nell'ambito accademico, attaccò i due professori, padre e figlio. Il senatore tirò in ballo Tosi, accusandolo di falso moralismo e di aver raccomandato il figlio per fargli avere una cattedra. Esternazioni che furono condite anche da una citazione filmica: “Mi ricordo che c'era un rettore e presidente Crui – ebbe a dire Gasparri, come riportato nel capo di imputazione - che fece un'orazione contro il Governo e dopodiché si scopri che il figlio era stato messo in cattedra con un concorso fatto ad hoc. Il rettore aveva fatto come nel film di Alberto Sordi, il Moralista, la mattina la requisitoria contro i politici, che ovviamente fanno schifo per definizione, il pomeriggio ha messo in piedi questo. Quel rettore si chiamava Tosi, fu condannato per falsità ideologica”.

Carabiniere positivo al Coronavirus va a fare la spesa: scatta la maxi multa

Gasparri si richiamava a una precedente vicenda giudiziaria che coinvolse Piero Tosi quando era rettore a Siena e anche presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ma che si concluse tra il 2010 e il 2015 - contrariamente a quanto affermato da Gasparri - con un'assoluzione piena e la ravvisata insussistenza delle contestazioni mosse ai due. A difendere Tosi, che presentò denuncia, l'avvocato Enrico De Martino. In aula, nella precedente udienza, lo stesso Gasparri si difese parlando di “leggerezza”, e di essersi fermato, durante un consulto in rete, a notizie non aggiornate. Una giustificazione che non è bastata al giudice, col pm Niccolò Lodovici che aveva chiesto tre mesi di reclusione: “C’è stato un errore – ha commentato a margine della sentenza il difensore di Gasparri, l'avvocato romano Giuseppe Valentino, che ha già annunciato ricorso - ma per il codice penale l’errore in buona fede non è punibile”.



Festa con 27 studenti in una casa: tutti multati dalla Polizia e dalla Municipale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.