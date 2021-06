Siena, presunto stupro: oggi l'interrogatorio di Portanova

14 giugno 2021 a

Nel caso di presunto stupro, in cui è stata violentata una studentessa universitaria di 21 anni, oggi è il giorno di Manolo Portanova. In tribunale, a Siena, è fissato l’interrogatorio del 21enne talento del Genoa, figlio della bandiera della Robur, Daniele. E’ l’ultimo dei tre giovani sottoposti agli arresti domiciliari a essere sentito: quando è scattato il fermo si trovava in vacanza in Sicilia. Come ha già fatto un altro degli accusati, tra l’altro zio del ragazzo, è probabile che si avvalga della facoltà di non rispondere, specialmente se, come pare probabile, non ci sarà al suo fianco l’avvocato che si è scelto, Gabriele Bordoni del foro di Bologna, ma un suo collega. Oltre a essere una possibile strategia difensiva, la decisione potrebbe rivelarsi anche una strada obbligata, non essendo presente il suo legale di fiducia. Il quale, nei giorni scorsi, ha spiegato: “Ho un impegno per un precedente procedimento, così ho chiesto al gip di spostare l’interrogatorio. Non è stato possibile. Ma una cosa mi sento di dire: se parlando con il mio assistito avessi riscontrato prove che è colpevole, sarei già corso a Siena”.

Con oggi, dunque, saranno sfilate di fronte al giudice per le indagini preliminari Jacopo Rocchi tutte e tre le persone ai domiciliari perché accusate di aver abusato di una 21enne nel corso di una festa privata in un’abitazione vicina a piazza del Campo. E’ coinvolto anche un quarto ragazzo che, in quanto minorenne, è ancora a piede libero. Di lui si occupa il tribunale dei minori di Firenze. Secondo il magistrato che sta seguendo il procedimento, si sarebbe trattato di un’azione premeditata, con la ragazza, invitata da Portanova nell’abitazione (dove si è recata con un’amica ed era presente una decina di persone). I due si sarebbero appartati in una stanza, dove però sono arrivati anche gli altri tre.

Tesi ribadita dalla presunta vittima che, sentita già due volte, avrebbe parlato di una trappola in cui è caduta. E’ probabile che venga nuovamente raccolta la sua testimonianza, dopo l’interrogatorio del calciatore. Proseguiranno le audizioni degli altri presenti alla serata, già cominciate la scorsa settimana. Mercoledì, ci saranno gli esami irripetibili della guardia di finanza sui cellulari sequestrati agli accusati. La giovane ha parlato di foto e filmati girati mentre si consumava l’abuso: fondamentale appurare se ce n’è traccia nei device.

