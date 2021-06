Siena, il Pd provinciale dice sì alla candidatura di Enrico Letta

11 giugno 2021 a

a

a

La direzione provinciale di Siena del Partito democratico ha approvato con voto unanime un documento che esprime piena fiducia nel segretario Enrico Letta e chiede ufficialmente la sua disponibilità a candidarsi nel collegio uninominale Toscana 12 per le suppletive che assegneranno il seggio lasciato vacante da Pier Carlo Padoan.

**Pd: pressing territori per suppletive Siena, ma Letta ancora non ha deciso**

"Data la situazione politica attuale - fa sapere il segretario provinciale dei Dem Andrea Valenti - riteniamo che la candidatura sul collegio senese del segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta possa rappresentare un'opportunità per la nostra provincia e per il capoluogo per diversi motivi. Abbiamo apprezzato le sue prime iniziative da segretario, il coinvolgimento della base, le parole chiare su tematiche identitarie, le proposte avanzate e la modalità di guida del partito. Abbiamo inoltre apprezzato quanto ha dichiarato lo stesso Letta sullo specifico tema del collegio, sostenendo che la decisione rispetto alla candidatura deve avvenire dal territorio. Riteniamo che la candidatura del segretario nazionale, oltre ad essere un elemento di prestigio, possa avere la forza di rappresentare a livello regionale, nazionale ed europeo le innumerevoli istanze e priorità che ha questo territorio. Si ritiene che, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e di quelli futuri, avere la candidatura del segretario nazionale possa essere un elemento mobilitante e unificante. A livello politico nazionale, riteniamo che, per rendere incisiva l’azione politica del Partito democratico, il proprio segretario debba essere presente attivamente in Parlamento".

**Pd: Letta, 'suppletive? Mi hanno cercato senesi, vedremo'**

Se dovesse arrivare la risposta favorevole, i Dem senesi si impegnerebbero "a sostenere la sua candidatura con il massimo impegno e la massima lealtà, mobilitando tutte le forze disponibili, instaurando un rapporto collaborativo con la Federazione provinciale di Arezzo e con tutti i livelli del Partito democratico della Toscana, lavorando per la costruzione, sul nome di Enrico Letta, di una coalizione la più ampia e rappresentativa possibile del centrosinistra".

Pd: Marcucci, 'Letta a suppletive a Siena? Decide territorio'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.