Siena, presunta violenza sessuale di gruppo: ieri due interrogatori. Manolo Portanova sarà sentito lunedì

Si sono svolti ieri, al tribunale di Siena, gli interrogatori di garanzia per due dei tre giovani, tutti maggiorenni, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di aver consumato una violenza sessuale di gruppo a danno di una 21enne di Siena, durante una festa privata in una casa in centro.

Un caso scottante e delicato, che ha fatto grande scalpore in città e che è stato preso in carico rapidamente dalla Procura di Siena, che, ricevuta la denuncia della ragazza, ha immediatamente attivato il Codice rosso e, a seguito di celeri indagini, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Jacopo Rocchi le misure cautelari, col timore di un possibile inquinamento delle prove. Due delle persone coinvolte sono fratelli, entrambi calciatori e molto conosciuti non solo nel Senese, ma anche a livello nazionale, specialmente Manolo Portanova. Il terzo è un amico. Manolo attualmente è in Sicilia e sarà sentito lunedì, accompagnato dall'avvocato Gabriele Bordoni. Il quarto accusato, un minorenne che al momento è solo indagato e si trova dunque a piede libero, è un 17enne, cugino dei due fratelli. Il suo caso è di competenza della Procura dei minorenni di Firenze. A condurre le indagini è il pubblico ministero Nicola Marini: mercoledì, per mano della guardia di finanza, saranno effettuati gli esami irripetibili su telefoni e altri device degli accusati, a caccia di un possibile video realizzato la sera della presunta violenza.

Come noto i fatti si sarebbero svolti nella notte tra il 30 e il 31 maggio in una casa a Siena, durante un party. Un filmato di quelle ore potrebbe rivelarsi cruciale per sciogliere i nodi della vicenda e chiarire se si è trattato di violenza o meno.

Il primo a presentarsi dal giudice è stato uno dei fratelli calciatori, che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. “Il mio cliente – ha detto il suo legale, l'avvocato Duccio Panti, a margine dell'interrogatorio del ragazzo - ha scelto di non rispondere visti i tanti elementi ancora da valutare. Vedremo cosa emergerà dagli accertamenti irripetibili, ci sono degli aspetti nelle dichiarazioni della ragazza, e nelle prime indagini fatte, che non ci tornano. Vanno sentite altre persone, perché nell’appartamento quella sera erano molti i presenti”.

