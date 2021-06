Siena, l'Università risale posizioni nel ranking mondiale

09 giugno 2021 a

L'Università di Siena migliora la propria posizione nella classifica internazionale Qs World University ranking, che prende in esame un totale di 1300 istituzioni universitarie in tutto il mondo e può essere consultata a questo indirizzo, L'Ateneo della città del Palio, che l'anno scorso si trovava nella fascia 651-700, è salito andandosi a posizionare in quella 601-650.

A livello italiano, nel ranking 2022 sono presenti 41 Università e quella senese si trova al diciassettesimo posto, un gradino più in alto rispetto al 2020. Il risultato è determinato dalla valutazione di sei indicatori: la reputazione accademica, la reputazione secondo i datori di lavoro, le citazioni per ricercatore/docente, il rapporto docenti/studenti, la proporzione di docenti internazionali e la proporzione di studenti internazionali. Particolarmente rilevante il risultato delle citazioni per ricercatore, nel quale l'Ateneo di Siena occupa la 234esima posizione assoluta.

"Siamo molto soddisfatti del posizionamento ottenuto - dice il rettore Francesco Frati - che testimonia il lavoro che la nostra realtà sta svolgendo sul piano dell'internazionalizzazione. In particolare sono state ottenute valutazioni positive nell'impatto della ricerca prodotta, nella reputazione accademica e nell'opinione dei datori di lavoro, chiamati a esprimersi su quali siano le aule da cui escono i laureati più preparati per il mondo professionale. Questo conferma dunque, ancora una volta, la qualità della nostra didattica e della nostra ricerca".

