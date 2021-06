Mps, nessun aggiornamento su fusione o aumento capitale

L'annuncio della banca: “Non ci sono novità in merito alla soluzione strutturale o all'operazione di rafforzamento patrimoniale”

Il futuro di Monte dei Paschi di Siena passerebbe ancora dall’ipotesi “spezzatino”, anche perché la stessa banca, in una nota ufficiale, comunica “che non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla 'soluzione strutturale' (ipotesi di aggregazione, ndr) o all’operazione di rafforzamento patrimoniale”, già evidenziati alla presentazione della trimestrale. In quella occasione, l’ad Guido Bastianini ammise come la banca stesse ancora lavorando, insieme al Mef "sulla soluzione strutturale annunciata al mercato all’inizio di febbraio. Mps ha ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante da parte del fondo Apollo che ha avuto accesso da marzo alla nostra virtual data room. Se la soluzione strutturale non dovesse essere attuata nel breve-medio termine, il capital plan prevede un’operazione di rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro”.

La banca Mps però ha emesso ieri la nota ufficiale: “Rispetto a quanto già comunicato lo scorso 6 maggio - ed in ottemperanza alla informativa richiesta da Consob ai sensi dell’art 114 comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 - si comunica che non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla ‘soluzione strutturale’ o all’operazione di rafforzamento patrimoniale”. In sostanza, dunque, non ci sono novità sul futuro di Rocca Salimbeni. La soluzione “spezzatino”, che prevedrebbe la cessione di alcuni asset al nord a Unicredit e al sud a Mediocredito, ridurrebbe Mps a banca di media entità del Centro Italia. Unicredit è considerato fondamentale per trovare la soluzione che permetta al Tesoro di cedere la banca senese. Ma mentre il Tesoro continua le riflessioni e le valutazioni, Unicredit non sembra essere stata ancora coinvolta dal punto di vista ufficiale e tecnico.

Continua a rimbalzare, invece, il nome di Poste Italiane come possibile azienda interessata ad alcuni asset di Banca Mps. “Noi siamo convinti che la strada per dare prospettiva al Monte dei Paschi dei Siena non sia lo spezzatino”. Lo ha dichiarato intanto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine delle Considerazioni Finali del Governatore della Banca d’Italia. “Le nostre categorie - ha aggiunto - hanno chiesto un incontro al Mef per collocare la questione di Mps all’interno di una riforma più ampia del sistema creditizio e bancario”, ha poi concluso Landini.

