Mps, cresce il numero degli istituti interessati agli asset: c'è anche Poste Italiane

Lo “spezzatino” del Monte dei Paschi si allargherebbe a più interlocutori: non solo Unicredit al nord e Mediocredito al sud, la “spartizione” di alcuni asset di Rocca Salimbeni arriverebbe a coinvolgere altri istituti di credito come Banco Bpm e Bper Banca, fino addirittura a Poste italiane. Sono le indiscrezioni, riportate anche da Sole 24 Ore, sul futuro della banca, sul quale ancora non ci sono novità sostanziali. Quella della divisione di Mps in più parti, soluzione che porterebbe l’istituto senese a essere ridimensionato in una realtà più piccola, pur con sede nella città del Palio, è una delle tre soluzioni che al momento vengono prospettate.

Una è quella della “soluzione strutturale”, cioè una fusione con un istituto di credito come Unicredit, che però non parrebbe interessata a prendersi in blocco Mps, anche dopo la conferma nel decreto sostegni bis approvato dal consiglio dei ministri, che ha confermato i termini per sfruttare gli incentivi fiscali già messi in campo dal governo Conte e inseriti nella legge di bilancio 2021, senza prorogare le agevolazioni fino al 2022, oltre a non ampliare la percentuale delle Dta da trasformare in credito d’imposta.

La terza opzione sarebbe quella della cessione a fondi di private equity: lo scorso gennaio il ministero dell’Economia aveva aperto una Data room gestita da Mediobanca in qualità di advisor, per la ricerca di nuovi potenziali acquirenti. Come comunicato dalla stessa banca senese a inizio maggio, il fondo di private equity Apollo, “che aveva inviato alla capogruppo - ha scritto la banca Mps nelle note ufficiali - una manifestazione di interesse non vincolante, dal mese di marzo ha accesso alla virtual data room". Attualmente sarebbe l’unica società ad aver espresso una palese manifestazione d’interesse. Questa la situazione in vista della preventivata uscita dello Stato dal capitale di Mps, mentre il cda ha specificato che, in mancanza di una “soluzione strutturale”, la banca deve andare incontro a un rafforzamento patrimoniale da 2,5 miliardi di euro, da effettuare comunque al massimo nei primi mesi del 2022. Nel frattempo non sono arrivate novità sul fronte delle interlocuzione fra Mef (azionista di maggioranza con il 64,2 per cento di Mps) e la Fondazione Monte dei Paschi, anche per quanto riguarda l’azione legale da 3,8 miliardi di euro relativa agli aumenti di capitale della banca che nel passato hanno di fatto depauperato il patrimonio di Palazzo Sansedoni. Il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi, nelle settimane scorse, aveva auspicato una convocazione da parte del ministero, ma al momento non c’è stata alcuna chiamata ufficiale.

