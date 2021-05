Parla senese la ricerca sulla stretta di mano tra uomo e robot

25 maggio 2021 a

Padre senese, nato a Forlì, una laurea triennale in Ingegneria gestionale all’Università di Siena e, successivamente, una laurea magistrale in Computer and automation engineering, sempre nell'Ateneo della città del Palio. Questo è Francesco Vigni, 30 anni, uno degli artefici dello studio sulla possibilità di permettere una stretta di mano tra un uomo e un robot, condotto appunto a Siena. Un lavoro che è stato ammesso, nel 2019, tra i finalisti in una delle più importanti conferenze internazionali di robotica, la International conference on robotic and automation a Montreal, in Canada.

Attualmente vive e sviluppa i suoi studi in Germania, a Monaco di Baviera, dove si occupa di ricerca e sviluppo in ambito di intelligenza artificiale e robotica per interazioni sicure con operatori umani, “La stretta di mano - spiega Vigni - è un’interazione sociale diffusa in molte culture e regioni geografiche, è un canale di comunicazione non verbale. Durante gli studi magistrali sono stato per sei mesi a Monaco di Baviera con l’Erasmus, e al rientro avevo ancora più voglia di sperimentare la stretta di mano robotica, grazie al supporto del laboratorio SirsLab guidato da Domenico Prattichizzo, professore di Sistemi automatici all'Università di Siena. Durante la tesi magistrale ho collaborato con i ricercatori della Disney research di Zurigo e ho visitato i loro laboratori per un mese, dove è stata completata la ricerca per capire meglio come funziona la stretta di mano tra uomini e come si possono manipolare i parametri per attribuire diversi tipi di personalità al robot”.

Al lavoro ha collaborato anche Monica Malvezzi, professoressa di Meccanica del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche (di cui fa parte anche Prattichizzo) dell’ateneo senese,

