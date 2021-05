Matrimoni, boom di prenotazioni tra giugno e novembre: le regole da seguire

Gennaro Groppa 24 maggio 2021 a

a

a

Nonostante la pandemia per Coronavirus e nonostante le restrizioni che sono ancora in atto la voglia di matrimonio non accenna a diminuire. La conferma arriva da Agostino Anselmi Zondadari, proprietario delle Volte di Vico Bello, una delle location cittadine più note a Siena per celebrare il fatidico sì. “Ci sono richieste e anche prenotazioni da giugno e fino a novembre – afferma. – Ci sarebbero state prenotazioni anche per maggio ma per ovvi motivi non è stato possibile celebrare i matrimoni”.

Noemi e Samuele da Poggibonsi sbancano Affari Tuoi: i futuri sposini vincono 82mila euro

Si parla del 15 giugno come possibile data per la ripresa dei matrimoni e quindi anche delle feste tra gli sposi ed i loro amici e familiari. Dal comitato tecnico scientifico sono appena arrivate indicazioni relativamente a come dovranno tenersi questi appuntamenti. A quanto pare non sarà posto un limite al numero di persone che potranno partecipare alle feste successive ai matrimoni, alle comunioni o ai battesimi che si svolgeranno in luoghi aperti. Per partecipare alle cerimonie sarà comunque necessario avere una delle tre certificazioni verdi: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Per le feste nei locali al chiuso, gli esperti hanno sottolineato che il numero degli ospiti dovrà essere correlato alla capienza del locale, così come già avviene per i ristoranti. Valgono le stesse regole per la ristorazione: mascherina quando ci si alza dal tavolo e non più di quattro persone per tavolo a meno che non siano conviventi.

Brio: "Mi sono legato di nuovo al Bruco perché so che per me sarà un valore aggiunto"

“Finalmente è stata fatta chiarezza, anche se all’ultimo momento – commenta Anselmi Zondadari. – Sarebbe stato meglio sarebbe tutto prima, con un po’ di anticipo. Era importante conoscere le regole e le norme alle quali dovremo attenerci. Per quanto ci riguarda non abbiamo tuttavia problemi di spazio, disponiamo anche di un’ampia area all’esterno da poter utilizzare al meglio”. Di richieste ce ne sono molte, coppie hanno già prenotato la location delle Volte di Vico Bello per vivere quello che dovrebbe essere uno dei giorni più belli e lieti della propria vita. “Abbiamo prenotazioni sia da stranieri che da italiani e senesi – dice Agostino Anselmi Zondadari. – Per quel che riguarda gli stranieri è ovvio che abbiano bisogno di maggiore tempo per l’organizzazione. Per questo sarebbe stato meglio sapere tutto con ampio anticipo, dato che parliamo di persone che devono prenotare voli e alberghi molto tempo prima. Una coppia di senesi può ovviamente organizzare tutto anche in tempi più rapidi. Io sono aperto e disponibile nei confronti dei clienti, nel caso di peggioramento della situazione pandemica e di impossibilità ad effettuare un matrimonio si può cancellare tutto anche all’ultimo momento. Già l’anno scorso ci fu un buon responso nel periodo estivo, ma quest’anno i numeri e le previsioni che abbiamo sono superiori. L’italiano ha voglia di divertirsi e se può festeggia, ovviamente rimanendo nelle regole e in maniera posata”. E ancora: “Da quando sono uscite queste notizie su quelle che sono le idee del comitato tecnico scientifico abbiamo ricevuto molte telefonate – dice Agostino Anselmi Zondadari. – Le persone adesso si sentono più tranquille, hanno voglia di sposarsi e di festeggiare il matrimonio in maniera comunque composta e rispettosa della regole. Da noi c’è per fortuna tanto spazio, non ci sono problemi per quel che concerne il distanziamento da rispettare. Non ci sono rischi o pericoli. Ci organizzeremo allestendo un numero minore di posti per ciascun tavolo, allontanando poi i tavoli gli uni dagli altri e rimanendo il più possibile all’aperto. Effettuiamo sanificazioni continue e all’ingresso misureremo la temperatura corporea degli ospiti. Se ci sarà, come si legge, l’obbligo di tampone rapido per poter accedere ad una festa di nozze sono pronto a far effettuare i test all’ingresso della proprietà”.

Enzo Miccio, dall'ex fidanzato Riccardo Marenghi al suo prezzo per organizzare il matrimonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.