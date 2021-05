Serre di Rapolano, fanno esplodere lo sportello bancomat nella notte ma sono costretti alla fuga senza bottino

22 maggio 2021 a

Un boato nella notte e tanto spavento. Così, nelle prime ore della mattina di venerdì, si è svegliata di soprassalto la frazione di Serre di Rapolano, nel territorio comunale di Rapolano. Era circa l’una e 45 quando ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della locale filiale della banca Monte dei Paschi.

Sono intervenute le forze dell’ordine, allertate dalla deflagrazione, e le indagini sono state immediatamente condotte dai carabinieri di Siena, che hanno fatto i rilievi e si sono messi alla ricerca di eventuali immagini di telecamere in zona. Dai primi riscontri, sembra che i malviventi - pare fossero in tre e incappucciati - a parte i danni provocati, non siano riusciti a portare via niente. Costretti a scappare, si sono diretti verso le Crete a bordo di una Giulietta rossa

