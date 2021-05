Siena, Eike Schmidt in vista al Santa Maria della Scala

21 maggio 2021 a

Dagli Uffizi a Siena. E' questo il viaggio che ha fatto Eike Schmidt, direttore dell'importantissima galleria fiorentina di fama mondiale, arrivato nella città del Palio per fare una visita al Santa Maria della Scala e accolto dal sindaco Luigi De Mossi. Il primo cittadino lo ha accompagnato a visitare la Collezione Piccolomini Spannocchi, riunita in modo permanente nel complesso museale in piazza Duomo, e gli ha inoltre mostrato tutti i lavori di restauro attualmente in corso al Vecchio Spedale.

Una visita graditissima proprio quando arriva la notizia che, come evidenziato nel Decreto legge 65 del 18 maggio in tema di musei e altri istituti e luoghi della cultura, il sabato e nei festivi l'obbligo di prenotazione con un giorno di anticipo rimane solo per le realtà che, nel 2019, hanno registrato un numero di visitatori superiore al milione, pertanto i musei comunali di Siena (Museo civico e Santa Maria della Scala) a partire dal fine settimana possono essere visitati senza obbligo di prenotazione, non rientrando in tale fattispecie. Discorso che riguarda anche gli altri musei senesi che saranno aperti nel weekend: sarà sufficiente presentarsi e rispettare le norme anti-Covid, compresi ovviamente gli ingressi contingentati.

"siamo felici - fa sapere la Fondazione Musei senesi con una nota ufficiale - di poter tornare a svolgere in pieno il nostro ruolo e il consueto servizio di valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio. Gli orari potrebbero subire variazioni: prima di recarsi al museo, dunque, consigliamo di controllare sul nostro sito internet (www.museisenesi.org/comunicati-stampa/2021/zona-gialla-riaperture/) o contattare direttamente le biglietterie".

