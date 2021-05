Palio di Siena, morte di Andrea Mari detto Brio. Gli avversari: “Non riusciamo a crederci”

G. G. 18 maggio 2021 a

a

a

Siena, Jonatan Bartoletti e Andrea Mari hanno battagliato tante volte negli ultimi anni sul tufo senese. Quasi sempre li trovavi lì davanti, a lottare per il trionfo per la conchiglia. Verrebbe da dire a sgomitare, e allora torna in mente quando Scompiglio proprio con il gomito riuscì a farsi spazio e a prendere la testa della corsa ai danni di Brio. Era l’agosto del 2016, quasi cinque anni fa. Mari era davanti a tutti nel Drago su Morosita Prima, Bartoletti inseguiva nella Lupa con Preziosa Penelope. Il fantino pistoiese riuscì a passare, in un Palio bellissimo, e conquistò lo storico cappotto per il rione di Vallerozzi.

Palio Straordinario in autunno? L'ipotesi prende corpo: i nodi da sciogliere

Altre volte ha avuto la meglio Brio: come nel luglio del 2018, ultima vittoria del fantino senese, nel Drago su Rocco Nice (mentre Scompiglio era nella Giraffa su Solu Tue Due). “Quando succedono queste cose vedi com’è la vita – commenta Jonatan Bartoletti. – A volte ci arrabbiamo per sciocchezze e invece la nostra esistenza può finire da un istante all’altro. Forse è il destino di ognuno, ma in questo momento non posso che pensare che sia una cosa terribilmente ingiusta”. Luigi Bruschelli è un altro fantino che tante volte si è trovato a battagliare con Brio: “Non riesco a capacitarmi – dichiara Trecciolino – Una persona viva come lui, sempre sorridente non si può associare ad un fatto terribile come questo. Non riesco a metabolizzarlo. Di fronte ad una notizia simile ripercorri tante cose, la mente va a cercare molti episodi negli anni. Andrea era una persona gioviale e di cuore, sempre piacevole. Era un fantino senese, nato qui, il Palio ce l’aveva nel sangue. Nella vita ha provato la libidine di fare ciò che voleva fare e di seguire la sua grande passione per i cavalli e per il Palio. Il dramma è per le persone che ha lasciato, per la sua famiglia, per i suoi cari, ma al tempo stesso Andrea lascia un vuoto nella città e nel Palio”. E ancora Gigi Bruschelli: “Aveva un importante peso specifico sia dal punto di vista professionale che caratteriale. Si è fatto amare da tanti, stava con tutti, sapeva condividere le sue emozioni. Il suo fare piacevole e goliardico lo faceva sempre apprezzare”.

Palio, De Mossi: "Per l'edizione di luglio, decisione a fine maggio"

Affranto anche Andrea Coghe: “Per il Palio questa è una tragedia paragonabile alla morte di Simoncelli nel motomondiale o di Senna in Formula uno. Era una persona esuberante, e quindi non può non lasciarti tantissimi ricordi. Quando mi hanno dato la notizia non potevo crederci. Ho ripensato a quando all’inizio della mia carriera andai ad allenarmi a casa sua, poi anche alla cena dei barbareschi quando eravamo seduti accanto. Purtroppo non potrà più succedere”. Parole di dolore anche del giornalista Andrea Pamparana: “Sono sconvolto dalla morte di Andrea Mari, rivolgo un abbraccio a tutti i senesi”.

E' morto Brio, tragico schianto a Bolgheri: dramma per Siena e il Palio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.