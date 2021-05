Siena, evade il fisco per fare scommesse online

13 maggio 2021 a

La guardia di finanza senese da tempo sta effettuando un attento monitoraggio della rete internet, per individuare i più assidui frequentatori delle piattaforme online dedicate al gioco ed alle scommesse. Dai preliminari accertamenti, frutto dell’incrocio della posizione reddituale dei giocatori con le giocate svolte è stata individuata una persona che, titolare di alcuni conti di gioco on-line stipulati con concessionari autorizzati, risultava aver utilizzato somme superiori ai redditi dichiarati.

La Guardia di finanza di Siena scopre un'evasione fiscale da 270 mila euro



In tale contesto i finanzieri della tenenza di Chiusi Scalo, dopo aver controllato i tabulati di gioco relativi agli ultimi anni, individuato le singole ricariche (versamento di denaro effettivo) ed esaminato le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio, avvenuto in linea con le attuali disposizioni anti-contagio, hanno accertato che quest’ultimo attraverso l’attività professionale esercitata aveva incamerato proventi superiori a quelli certificati per fini fiscali, poi impiegati nelle scommesse. I militari hanno quindi proceduto alla constatazione della violazione amministrativa relativa all’infedeltà dichiarativa, segnalando oltre 20 mila euro all’Agenzia delle entrate competente per il recupero a tassazione delle imposte evase. Al termine dell’attività il giocatore ha espresso il proprio sentimento di gratitudine ai finanzieri per avergli fatto prendere contezza dei reali volumi di gioco, prendendo coscienza di essere affetto da una forma di dipendenza patologica che l’ha portato, oltre che a sperperare i propri guadagni, anche ad accumulare debiti e ricorrere addirittura alla vendita di alcuni beni e ad aiuti esterni. Durante il controllo il contribuente ha iniziato, con uno specialista nel campo della ludopatia, un percorso di recupero per uscire dalla spirale del gioco.

L’attività di servizio svolta conferma ancora una volta il costante presidio attuato dai finanzieri senesi su tutto il territorio della provincia a tutela della collettività e la sempre più marcata vocazione di polizia sociale della guardia di finanza, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura.

