Siena, è stato l'aprile più freddo negli ultimi venti anni

L’aprile più freddo degli ultimi vent’anni. Con una notte di gelo invernale che ha messo in ginocchio l’agricoltura in tutta la provincia di Siena. E’ chiara l’elaborazione sulle temperature del mese di aprile del Consorzio Lamma, il laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile nato con la sinergia tra Regione Toscana e il Consiglio nazionale delle ricerche. I dati, come sempre, sono stati registrati nella stazione di Siena Poggio al Vento, gestita dall'Aeronautica Militare, e poi analizzati dai meteorologi Lamma.

Con 11,7 gradi centigradi di temperatura media, sembra un po’ di essere tornati indietro nel tempo. Questo valore è infatti in linea con quello calcolato nel trentennio 1971-2000 (11,45), mentre è sotto alla climatologia 1981-2010 (12,24) e soprattutto del trentennio 1991-2020 (12,95), in questo caso -1,25 gradi. Prima del 2001 ci sono diversi mesi di aprile più freddi del 2021: ben 5 anni hanno registrato una temperatura media sotto i 10 gradi e in particolare 1973 con 9,4°, 1978 con 9,5°, 1980 con 9,7°, 1982 con 9°, 1991 con 9,6°. Dopo, invece, la tendenza climatica ha fatto registrare un progressivo aumento: dal 2005 sette anni con la media di aprile superiore ai 14° con il record nell'anno 2018 con 16,2°, seguito dal 2007 con 15,9° ed il 2009 con 15,8° . Non faceva così freddo dal 2001, quando la temperatura media fu di 11°C.

La temperatura minima è andata sotto zero soltanto nella notte tra l’8 e il 9 aprile, con il termometro che ha fatto segnare -1: quando, come ricordato, le colture del Senese hanno subito danni ingenti. “Occorre però considerare – rileva Bernardo Gozzini, direttore scientifico del Consorzio Lamma e primo tecnologo all’istituto per la bioeconomia - che la stazione di Poggio al Vento è posta su una collina, ad una altezza di circa 340 metri. Quindi quando qui la temperatura va sotto lo zero, nei fondovalle fa più freddo, con differenze anche superiori ai due/tre gradi”.

La temperatura minima di Siena Poggio al Vento è andata sotto zero soltanto altri sei giorni nel mese di aprile. Due sono sono stati nel 1970: -1,5 sabato 4 e -0.8 domenica 5. Uno nel 1991, venerdì 19, con -0,8 gradi. Tre nel 2003, che a fronte di una temperatura media in linea con quelle della climatologia del ventennio di riferimento (12,4°) ha fatto registrare tre giornate molto fredde: lunedì 7 -0,7 gradi, martedì 8 aprile il record storico con -4,2, mercoledì 9 con -0,8.

“Ha fatto più freddo di quanto ci aspettavamo anche nel resto della Toscana – aggiunge Gozzini – infatti l’analisi fatta ha mostrato valori di temperatura media di -1,1 gradi rispetto al trentennio 1981-2010 e -1,6 gradi rispetto al 1991-2020. Sempre con riferimento al trentennio 1981-2010, abbiamo avuto una media delle temperature minime di -1,4 gradi rispetto ai valori medi e -0,8 gradi rispetto alla media delle massime”.

