Siena verso le 115mila dosi di vaccino contro il Coronavirus

Verso le 115mila dosi di vaccino contro il Covid somministrate in provincia di Siena tra attività portata avanti da Asl Toscana Sud Est e policlinico Le Scotte. Sono esattamente 114.230 le dosi effettuate (totale prime e seconde) in provincia di Siena. E’ questo il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento fornito dai due enti. Partendo dall’ospedale, dall’Aou Senese sono state effettuate in totale 27.667 vaccinazioni, di cui 10.043 prime dosi per i sanitari, 9708 seconde dosi per i sanitari, 5838 prime dosi per i pazienti fragili e 2078 seconde dosi per i pazienti fragili.

Altri numeri per quella che riguarda l’attività di somministrazione della Azienda Sanitaria di area vasta, che a Siena ha già inoculato 59.885 prime dosi e 26.678 seconde dosi. Che sono così distribuite: personale che opera in strutture sanitarie e socio sanitarie prime dosi 7010 e seconde dosi 5738; persone con età uguale e maggiore di 80 anni 21.536 prime dosi e 16.922 seconde dosi; per la categoria che comprende Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale), Forze Armate e soccorso pubblico 1139 prime dosi e 40 seconde dosi; ospiti di Rsa 1893 prime dosi e 1522 seconde dosi; persone per fascia d'età che non hanno compiuto 80 anni 15.557 prime dosi e 77 seconde dosi; operatore scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle

istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private) con 5654 prime dosi e 23 seconde dosi; soggetti vulnerabili per patologia, 6275 prime dosi e 2343 seconde dosi; Uffici Giudiziari, 459 prime dosi e zero seconde; Vigili del Fuoco 85 prime dosi e zero seconde; caregiver di soggetti vulnerabili, 264 prime dosi e 6 seconde dosi; varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) 13 prime dosi e 7 seconde dosi.

Riguardo al tipo di vaccino utilizzato, a Siena sono state inoculate dalla Asl 34.749 prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech e 23.963 dosi; 20.912 prime dosi di AstraZeneca e zero seconde dosi, 3474 prime dosi di Moderna e 2715 seconde dosi, e 750 dosi di Johnson&Johnson.

Nel bollettino Asl di martedì 4 maggio, sono stati individuati 72 nuovi casi di positività al Covid su un totale di 1277 tamponi effettuati. Sono stati 16 i casi individuati a Colle di Val D’Elsa, 14 a Siena città e 12 a Poggibonsi. Nove casi anche ad Abbadia San Salvatore, 4 a San Gimignano. Le persone guarite sono state invece in tutto 65. I pazienti in carico alla Asl sono attualmente 1294, a domicilio 1135. Il numero di contatti stretti in quarantena è invece pari a 3.072 persone.

