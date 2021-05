Siena, Barretta: “Scotte, investimenti per 172 milioni”

04 maggio 2021 a

a

a

Un team di professionisti per l’ospedale del futuro, per rendere la struttura non solo più funzionale ma anche più sicura. Sarà dunque un progetto condiviso il piano di riordino e sviluppo del Santa Maria alle Scotte con il nuovo masterplan che prevede lavori fino a 172 milioni di euro. E’ stato infatti pubblicato un bando di gara per realizzare uno studio di fattibilità che ridisegnerà l’ospedale e che metterà insieme le esigenze sanitarie, gli spazi per la logistica, gli accessi, la viabilità interna, i magazzini, gli spogliatoi e i parcheggi.

Siena in prima fila in uno studio per una scala infermieristica in favore di neonati e prematuri

“L’obiettivo – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – è avere un progetto completo dell’intero ospedale compresi i servizi che ad esso afferiscono. Si tratta di tanti lavori che andranno a comporre un unico progetto in modo da rendere l’intero sistema efficiente e massimamente fruibile da parte di utenti e professionisti. Nella progettazione saranno coinvolti tutti i Dipartimenti, in modo da tenere conto delle diverse esigenze nel rispetto della piena integrazione tra ricerca, didattica e assistenza, e che ogni lavoratore possa svolgere la sua attività in un ambiente in grado di rispondere alle sue necessità professionali offrendo al contempo adeguatezza, operatività e comfort. Obiettivo è coinvolgere tutti i professionisti per avere un progetto condiviso sentito come proprio anche dai professionisti. La particolarità del masterplan è anche quella di indicare le tempistiche precise e le priorità in modo da preservare la massima funzionalità dell’ospedale anche durante i cantieri. Il masterplan dovrà prevedere l’articolazione degli interventi di riqualificazione funzionale per fasi successive, definendo la successione temporale per garantire il mantenimento dell’attività sanitaria anche mediante l’eventuale realizzazione di un nuovo edificio. Sarà una sorta di bussola per i lavori del futuro”.

Scotte, l'allarme dei sindacati: "Turni massacranti, infermieri e oss allo stremo"

“Lo studio – conclude il professor Barretta - dovrà partire dall’analisi dello stato attuale e dovrà tenere conto delle progettazioni in corso e in programmazione, con particolare riferimento all’adeguamento antisismico, antincendio, efficientamento energetico ed estetica delle nuove facciate. Tempi? Pensiamo a qualche mese”.

Valente: "Alle Scotte sempre più giovani ricoverati. Il sovrappeso è un fattore di rischio importante"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.