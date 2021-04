Ristoranti, riaperture a metà tra le proteste: molti sì allo sciopero solidale

Giovanna Belardi 27 aprile 2021 a

Sotto il segno del giallo una riapertura a macchia di leopardo. Molti ristoratori nonostante le nuove regole, hanno rinviato tutto. Chi ad oggi chi al prossimo fine settimana. Diverse le motivazioni all’origine di questa scelta: c’è chi infatti ha deciso di tenere chiuso il locale, nonostante la disponibilità di spazi esterni e di coperture, in segno di solidarietà per quei colleghi che, non avendo la possibilità di mettere tavolini all’esterno, devono ancora accontentarsi dell’asporto.

I ristoratori delusi: "Così non conviene riaprire"

Ma c’è anche chi viste le previsioni meteo ha scelto di rinviare di qualche giorno, consapevole che c’è il rischio che specie di sera le temperature rendano impossibile il cenare sotto le stelle. Comunque in diversi hanno aderito alla chiusura solidale: “Stesse opportunità e stessi criteri di riapertura per tutti” ha scritto il ristorante Montalbuccio nel suo profilo sui social. “Che ci aspettiamo? - si chiede Ilaria - è tutto un po’ complesso. Noi abbiamo spazio all’aperto, sentiamo la vicinanza dei clienti ma le condizioni che ci hanno imposto rendono tutto più complicato. Sono regole stringenti, se vuoi fare un pranzo con otto amici non si può fare. I dehors poi devono essere aperti, quindi se piove comunque sarà difficile programmare per esempio una comunione”.

Superiamo il coprifuoco, usiamo gli scontrini fiscali dei ristoranti come pass

Manuel de La Miniera di Pian del Lago, riapre martedì 27: “Il 26 siamo rimasti chiusi per solidarietà. Si fa una regola per tutti, non per qualcuno sì e per qualcuno no. Poi anche per chi riapre c’è un’incognita enorme che è quella del meteo. So che i colleghi di Firenze lunedì mattina alle 6 hanno messo i tavoli fuori per le colazioni e poi si è messo a piovere. Non è facile così”. “Noi riapriremo venerdì. Abbiamo tenuto chiuso il 26 aderendo a questa protesta. La situazione non è delle migliori anche per chi ha l’esterno e le coperture: se piove forte non ci stai fuori, come se fanno 10 gradi la sera - spiega Lara di Malafrasca -. La situazione è difficile, noi ci occupiamo di eventi, di cerimonie, di gruppi ma non si possono più fare. L’asporto non l’abbiamo mai fatto, è una situazione davvero complessa”.

Tirelli: "Ristoranti all'aperto in Fortezza. Con le nuove regole è impossibile lavorare"

