Siena, Dei: “Vaccini, nessuna fiala resta in frigorifero. Fascia over 80, verso il completamento”

“Non una fiala di vaccino in frigorifero”. E’ perentorio il commento di Simona Dei, direttrice sanitaria della Asl Toscana Sud est che fa il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione. “Come Asl Sud Est – commenta – agiremo come abbiamo fatto fin qui: a seconda delle disponibilità dei vaccini apriamo tutte le sedi vaccinali. Su Pfizer siamo abbastanza garantiti, su AstraZeneca ci sono alcune incertezze, ma comunque sarà dedicato alla seconda dose”. Sugli over 80 Dei è certa: “In questa settimana concluderemo la vaccinazione di questa fascia d’età, già lo scorso week end abbiamo intensificato, ma siamo sicuri di chiudere in questi giorni. Questo grazie a un lavoro fatto assieme ai medici di famiglia di monitoraggio, controllo e anche ricerca di coloro che per qualche motivo erano rimasti fin qui fuori dalla campagna di vaccinazione. Ormai possiamo dire che la soglia degli Over 80 sarà conclusa in questa settimana”.

La Regione Toscana già parla di vaccinazione degli over 60: “E’ giusto – sottolinea Dei – che la Regione già parli di questo, perché stiamo procedendo con la fase operativa della fascia precedente. Stiamo andando avanti su tutti i fronti, anche su quello degli estremamente vulnerabili, con il grande lavoro da parte degli specialisti. Qualche volta le persone non controllano i messaggi, approfitto per lanciare l’appello di controllare, anche se capisco che non ci siamo più abituati. E capisco anche che questo sia un mezzo freddo per annunciare l’appuntamento della vaccinazione, ma del resto è il modo più rapido e la rapidità è quello che in questo momento ci viene richiesto. Quindi a coloro che si sono prenotati o a chi è stato contattato dagli specialisti dico di controllare i propri sms”. “Andiamo avanti – conclude Simona Dei – per la fascia da 80 a 70 anni per quanto riguarda la vaccinazione per fascia di età. Ripeto: non una fiala rimane in frigorifero, anche se tutto dipende dalla disponibilità dei vaccini”.

Ma, guardando i numeri, ecco i dati aggiornati al 20 aprile delle vaccinazioni della Asl Toscana Sud Est. Prima dose per un totale di 49.304 vaccinazioni eseguite, seconda dose per un totale di 16.773 vaccinazioni eseguite. Personale che opera in strutture sanitarie e socio sanitarie (rispettivamente prime dosi 6.730 e 5.675 seconde dosi), persone con età uguale e maggiore di 80 anni (20.011 e 8.275), Forze di Polizia, Forze Armate e soccorso pubblico (1.133 e 34), ospiti Rsa (1.887 e 1.498), persone per fascia d'età che non hanno compiuto 80 anni (9.515 e 55), operatore scolastico (5.648 e 20), soggetti vulnerabili per patologia (3.646 e 1.210), Uffici Giudiziari (456 e zero seconde dosi), Vigili del Fuoco (83 e zero seconde dosi), caregiver di soggetti vulnerabili (182 e una dose) e varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari: 13 e 5). All’Aou Senese, invece, alla data del 19 aprile sono state effettuate in totale 24.119 vaccinazioni, di cui 9.987 prime dosi per i sanitari, 9.654 seconde dosi per i sanitari, 3.867 prime dosi per i pazienti fragili e 611 seconde dosi per i pazienti fragili.

