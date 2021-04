Imprenditore di Monsindoli: “I ristori non bastano neanche per un mese. Futuro a rischio, troppe spese”

Marco Decandia 19 aprile 2021 a

“Agriturismi sempre aperti e pronti per ricevere prenotazioni in qualsiasi momento? Il nostro è chiuso, e dovremo fare tante valutazioni su come muoverci”. Andrea Vannoni, proprietario insieme alla moglie Lorenza de La Torre di Monsindoli, è l’ennesimo testimone della situazione drammatica che sta vivendo il comparto dell’accoglienza. E della ristorazione, visto che insieme hanno anche il Bar Botteganova, a Siena.

“Fino a quando non tornerà la zona gialla - continua l’imprenditore - non apriremo la struttura. Per una o due richieste non è una cosa fattibile, bisogna essere almeno al 70% del ritmo, altrimenti non conviene. Ci sono spese fisse che non si riescono ad ammortizzare senza una certa mole di lavoro. Per quanto riguarda invece il bar, in un momento del genere siamo al 40%, massimo 45% del volume normale, e tra le spese bisogna mettere in conto anche l’affitto, che non si è mai fermato né abbassato. Per l’agriturismo abbiamo preso dei finanziamenti per ristrutturare, che all’inizio sono stati sospesi, poi sono stati riattivati con la sola richiesta degli interessi passivi, e ora, anche quando eravamo in zona rossa, è ripartito tutto, dunque stiamo versando come se non fosse successo niente. Per far fronte a tutto, siamo stati costretti a chiedere un prestito, ma ora il rischio è di ripartire in una condizione ancora peggiore di quando ci siamo fermati. Non sono preoccupato per l’immediato, ma per il futuro: se si rimette in moto l’economia, possiamo farcela a onorare i debiti, altrimenti non so come andrà a finire”.

E i ristori dello Stato? “Ce li hanno dati. Non ho problemi a fare i conti, in modo che si capisca di cosa stiamo parlando. Ho calcolato che, per le nostre due attività, abbiamo complessivamente 5.500 euro di spese fisse al mese. Come supporto per tutto l’ultimo anno di crisi, abbiamo ricevuto 2.000 euro per l’agriturismo e 2.850 per il bar. Cifre che, messe insieme, non coprono nemmeno il fabbisogno di un mese. Davvero non si è capito che queste misure di sostegno sono inutili perché non aiutano sul serio? La conseguenza è che tante attività chiudono e chiuderanno, e molta gente, non avendo più il lavoro, non pagherà le tasse. E’ un cane che si morde la coda. Possibile che, dopo tutto questo tempo, non si sia pensato ad altro per darci un po’ di respiro e farci continuare ad andare avanti? Io, che non sono un economista, ma uno che si fa venire il mal di pancia tra conti e bollette, un paio di idee le avrei anche avute, ma sono solo un barista. Quello che vedo, però, è che realtà dell’accoglienza, della ristorazione, ma anche palestre, piscine e quant’altro, sono in ginocchio, e dietro ci sono famiglie a cui è stata tolta la dignità di guadagnarsi anche i soldi per andare a fare la spesa. Ci sentiamo abbandonati, è questa parola giusta”.

Tornando all’agriturismo, “fino al 15 maggio non si può aprire, e quindi rimarrò chiuso. Poi, se tornerà la zona gialla, se ne può parlare dal primo di giugno, visto che in quel mese ho già qualche prenotazione. Qualcosa comincia a muoversi, un po’ di richieste stanno arrivando, principalmente per agosto, ma tra decreti e decretini la gente non sa se può venire o no, e quindi non si organizza. Anche su questo, ci sarebbe tanto da dire. La classe politica non può preoccuparsi oggi per domani: si sa che il flusso turistico comincia da marzo, quindi era il caso che da dicembre partisse un qualsiasi programma credibile per tentare di sfruttarlo il più possibile, ovviamente nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Mi confronto spesso con alcuni colleghi, e nessuno sta mettendo carne al fuoco né per questa stagione, né per il prossimo anno. Se non sai se e quanto potrai lavorare, non fai neanche assunzioni, tanto per dirne una, perché non hai la certezza di poter dare uno stipendio. E l’economia ristagna”.

