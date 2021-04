Siena, il Comune cerca sponsor per far ripartire gli eventi e le attività culturali

Gennaro Groppa 19 aprile 2021 a

Il Comune di Siena cerca sponsor e partner economici per andare a realizzare eventi ed attività culturali nel triennio 2021-2023. La Giunta comunale, che si è tenuta giovedì scorso, alla quale hanno preso parte tutti gli assessori della squadra del sindaco Luigi De Mossi, ha infatti approvato la realizzazione di un avviso pubblico per la ricerca di soggetti economici che possano essere interessati e che possano andare ad operare in questo senso.

Si inizia a guardare quindi, come anche in altri settori e situazioni, a quello che sarà il post pandemia. Il Covid è stato, ed è ancora, una emergenza che ha segnato e sta segnando le vite di tutti, con oltre 116mila morti in Italia fino a questo momento. Una emergenza sanitaria e al contempo economica. Si comincia tuttavia a pensare pure al dopo, a quello che si vivrà quando il virus non condizionerà quotidianamente le esistenze e al tempo stesso a quelle che potranno essere le difficoltà ulteriori che dovranno essere affrontate dopo la pandemia.

L’universo dello spettacolo ha vissuto oltre un anno di quasi totale inattività. Con tutti i problemi del caso vissuti dai lavoratori di questo settore. “Il mondo della cultura – si legge anche nel documento del bando pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Siena – è tra i settori più colpiti dagli effetti delle misure di contenimento necessarie per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, anche perché è stato il primo in ordine di tempo a dover cessare le proprie attività”.

Ed ecco la spiegazione della ricerca di sponsorizzazioni da parte del Comune di Siena: “Preso atto del perdurare delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione su scala nazionale del virus, oltre che a livello sanitario, anche a carattere economico, sociale e culturale e considerato che il Comune intende valorizzare e riaprire il prima possibile i luoghi di cultura della città, già fortemente provati dall’emergenza Covid-19, e anche che il tessuto economico e sociale della città continua ad essere gravemente colpito dall’emergenza, si rende quindi necessario per l’amministrazione comunale mantenere in essere misure incisive per contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa dell’economia culturale locale”. Il Comune di Siena si rivolge quindi a “persone fisiche, imprenditori, enti, associazioni interessate a condividere l’impegno dell’amministrazione comunale e sostenerlo finanziariamente per l’organizzazione e realizzazione di attività ed eventi culturali per il triennio 2021-2023”. Si dà quindi il via ad una “procedura di raccolta di contribuzioni e sponsorizzazioni che assicurino al Comune risorse finanziarie o lavori, forniture e servizi, in cambio di forme di visibilità e pubblicità riconosciute agli sponsor e ai contributori, a sostegno dell’organizzazione e realizzazione delle attività ed eventi culturali”.

