Siena, via libera al restauro del Buon Governo: gli affreschi di Lorenzetti si potranno ammirare da vicino

Via libera al progetto di “restauro” del Buon Governo, che prevede anche un ponteggio per visitare “da vicino” la straordinaria opera di Ambrogio Lorenzetti, simbolo di Siena in tutto il mondo. L’ok definitivo è arrivato dall’ultima giunta comunale per il progetto svelato a suo tempo dal “Corriere di Siena”.

La particolarità dell’intervento, che punta per prima cosa a “individuare lo stato di degrado dell’opera”, è, come si legge nel documento approvato, “cogliere l'occasione delle lavorazioni per predisporre una struttura di ponteggio multidirezionale che consenta di programmare visite guidate, che saranno condotte da personale altamente specializzato e rivolte sia alla comunità scientifica che a un limitato numero di visitatori comuni interessati alla visione dell'affresco da una distanza e da una prospettiva del tutto inedite”. In sostanza sarà possibile, una volta allestito il ponteggio che servirà per l’esecuzione dello studio scientifico e con tecniche innovative, guardare da pochi centimetri l’opera di Lorenzetti e coglierne tutti gli aspetti di bellezza e straordinarietà, nonché particolari difficilmente visibili al momento.

Nelle intenzioni del sindaco De Mossi potrà essere uno dei simboli della ripartenza post Covid. Il progetto è stato recentemente presentato al Comune da Massimo Gavazzi (restauratore), Nadia Montevecchi (archeologa) e Andrea Sbardellati (architetto) e prevede un intervento da articolarsi su tre principali temi: la ricostruzione della sequenza storico-realizzativa del ciclo pittorico, dalla fase originaria di stesura alle successive trasformazioni; la caratterizzazione delle modalità tecniche di realizzazione dell’opera, finalizzata alla messa a punto delle reali conoscenze tecniche e tecnologiche di una delle personalità di maggior spicco del Trecento europeo; il dipinto di Ambrogio Lorenzetti come fonte iconografica per lo studio degli aspetti tecnico costruttivi dell’architettura e del tessuto urbano della Siena del Trecento, correlati con quanto emerso nei recenti studi di archeologia dell’architettura del costruito storico.

