Processo Ruby ter, sentenza rinviata per la sesta volta: accolto il legittimo impedimento di Berlusconi

16 aprile 2021 a

a

a

Sentenza processo “Ruby Ter”, ancora un nulla di fatto. Il pronunciamento del tribunale di Siena, atteso per ieri, è slittato nuovamente. Aggiornamento alla prossima settimana, giovedì 22 alle 15,30, quando, salvo nuovi impedimenti di salute per l'ex premier Silvio Berlusconi, arriverà l'agognato verdetto.

Salvini attacca la Procura: "Agenti condannati? Da David Rossi in poi ci sarebbe molto da dire"

I giudici senesi hanno accolto – per la sesta volta di fila – la richiesta di legittimo impedimento presentata da Federico Cecconi ed Enrico De Martino, difensori del Cavaliere che è imputato nel procedimento con l'accusa di corruzione in atti giudiziari (al pari di Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, cui viene contestata anche la falsa testimonianza per il caso Olgettine). Un'istanza nuovamente avanzata, dal momento che il presidente di Forza Italia si trova ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano e intende presenziare in aula per rilasciare dichiarazioni spontanee in sua difesa, considerate probanti ai fini dell'economia dibattimentale. Nei giorni scorsi si vociferava la possibilità per il Cav di poter intervenire a Siena, ma medici e legali hanno suggerito di non forzare e di evitare rischi. Si aspetterà quindi un’altra settimana per monitorare la situazione. La pm Valentina Magnini aveva richiesto un accertamento peritale di tipo medico da parte del tribunale per verificare l'impedimento, ma il collegio presieduto dal giudice Ottavio Mosti ha detto no, reputando sufficiente la documentazione medica fornita dagli avvocati dell'ex presidente del consiglio, a firma di Alberto Zangrillo e Lorenzo Dagna del San Raffaele, e di Andrea Gentilomo, direttore di medicina legale all'università di Milano.

"Lo Stato resti in Banca Mps", risoluzione del consiglio regionale. De Mossi: "Segnale importante"

“L'accertamento di carattere peritale è superfluo – ha affermato Mosti uscendo dalla camera di Consiglio – non è pensabile fare altro”. Di contro la difesa di Mariani, rappresentata dagli avvocati Salvatore Pino e Fanny Lucia Zoi, aveva nuovamente chiesto, senza venire accontentata, di andare a sentenza e stralciare la posizione del loro assistito. “Si è ritenuto da parte del tribunale – ha detto l'avvocato Cecconi a margine dell'udienza – il sussistere di un impedimento assoluto a comparire. Abbiamo fornito un quadro preciso anche per una forma di massimo rispetto nei confronti del tribunale”. “Il giudice ha valutato sufficiente e circostanziata la documentazione introdotta” ha aggiunto l'avvocato De Martino.

Maxi estorsione da 800mila euro: l'incubo di un imprenditore. In due a processo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.