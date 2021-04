Siena, genitori contro il Comune sull'asilo Le Biciancole. Benini: "Polemiche sul nulla"

Alessandro Lorenzini 14 aprile 2021 a

Botta e risposta fra genitori e amministrazione comunale sull’affidamento a gestione indiretta dell’asilo “Le Biciancole”. Uscito il documento sui canali ufficiali, infatti, il comitato dei genitori ha inviato una dura nota stampa in cui parla di “sconforto e frustrazione” per la decisione presa e chiede al sindaco di fare un passo indietro. “La delibera – dicono i genitori - arriva in un periodo di grande incertezza per tutta la comunità. Un ulteriore disagio si viene a creare proprio per i bambini più piccoli che hanno bisogno di regolarità e certezze. La continuità didattica viene lesa dal cambiamento di tutte le educatrici: il nido cambia integralmente perché l’asilo non è solo un’immobile ma molto di più. Siamo preoccupati perché non vi è alcuna garanzia sulla qualità del servizio che sarà fornito. L’amministrazione si sta muovendo invece per smantellare una struttura riconosciuta dalla collettività come un’eccellenza del nostro territorio”.

A rispondere ai genitori è l’assessore all’infanzia Paolo Benini. “Ritengo che la scelta del Comune – spiega Benini – sia quella giusta, peraltro non credo e non mi riconosco nelle argomentazioni che vengono portate per una difesa prevalentemente di tipo di politico che non basata sui solidi presupposti, sui quali penso di avere anche adeguate competenze. Non c’è nessuna privatizzazione, non è prevista dalla legge, attraverso la gestione pubblica indiretta si avrà un abbattimento dei costi e uno snellimento della gestione stessa, senza che le strutture escano dall’alveo comunale”.

L’assessore ribatte anche sulla questione occupazionale: “Bisogna essere consci per parlare delle cose, nessuna persona perderà il posto di lavoro, nessuno verrà penalizzato. Presumibilmente assumeremo anzi due unità. Ascolto obiezioni fondate su qualcosa, non sul niente. Le scuole comunali senesi sono definite un’eccellenza, possono essere migliorate come stiamo facendo, per esempio ho destinato una parte dei pc donati dalle Contrade per la realizzazione di una rete corredata da video per cominciare a far lavorare le scuole comunali in rete, sviluppando una tecnologia che è ormai all’ordine del giorno. Il 3 maggio presenteremo un progetto per l’educazione ‘outdoor’. Le motivazioni che vengono addotte coprono motivazioni altra natura o fanno leva sulla buonafede”.

Nella giornata di ieri si sarebbe dovuto tenere un incontro online, al quale i genitori hanno deciso di non partecipare: “Il Comune di Siena ha deliberato l’esternalizzazione del nido “Le Biciancole”, prima dell’incontro fissato con i genitori. “Stanchi della situazione”, i genitori hanno deciso di non partecipare, ritenendo “ormai l’appuntamento inutile”. “Ne prendo atto” si limita a dire l’assessore Benini.

“Le famiglie – ribadiscono i genitori - sono venute a conoscenza dell’intenzione del Comune di Siena di dare in gestione indiretta il nido solo tramite la stampa. Hanno chiesto un incontro al sindaco Luigi De Mossi, ma il primo cittadino non ha risposto. Lunedì è stata pubblicata la determina di gara con il capitolato per l’affidamento del nido e non abbiamo ancora ricevuto alcuna informazione ufficiale e non abbiamo potuto sfruttare (chi ne aveva la possibilità) la scelta di mandare il proprio figlio come anticipatario alla scuola materna. I bambini si troveranno così costretti a fare tre inserimenti in tre anni. Vi è inoltre la paura che l’amministrazione decida di procedere alla esternalizzazione anche di altre strutture nei prossimi anni. Non è infatti chiara la motivazione della delibera: l’unica certezza è che non vi sono motivi economici a guidare la decisione della giunta comunale”. Le famiglie, esprimendo “solidarietà alle maestre” e richiamando “la legge 107 del 2015, il successivo decreto legislativo 65 del 2017 e la progressiva istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione” chiedono al sindaco “di bloccare l’esternalizzazione del nido Le Biciancole perché i bambini che frequentano nidi di qualità hanno maggiori possibilità di affermarsi nella vita, sia dal punto di vista degli apprendimenti culturali, e quindi scolastici, sia dal punto di vista del successo individuale, come emerge da molte ricerche.

