Siena, nuova illuminazione a led per la strada di Ficareto e il parcheggio del Fagiolone. Sara Pugliese: "Il progetto va avanti"

L’assessore ai lavori pubblici di Siena, Sara Pugliese, ha un’idea: rendere più luminoso e più bello tutto il centro storico con illuminazioni a led di ultima generazione. “Più che un’idea lo definirei un sogno – afferma – è un progetto molto ambizioso che cercherò di portare presto in giunta. Nell’attesa, però, interveniamo regolarmente sulle criticità che via via si manifestano nella nostra città”.

Come nella strada di Ficareto, che da quattro lustri aspettava un intervento da parte del Comune. “L’illuminazione era stata richiesta dai cittadini residenti fin dai primi anni 2000 – afferma Pugliese - Grazie alla collaborazione del nostro ufficio tecnico e del gestore dell’illuminazione pubblica abbiamo finalmente dato una concreta risposta con la posa di 23 pali da 8 metri con armature led a tecnologia schermata cut-off”. Sono stati inoltre realizzati 650 metri di linea elettrica, un nuovo quadro con relativo contatore dedicato ed opere accessorie. Il Comune ha investito 34.400 euro.



In strada di Pescaia è stato invece completato il rifacimento dell’illuminazione del parcheggio Il Fagiolone. “In questo caso – sottolinea Pugliese – sono state installate 10 paline di altezza di 10 e 7 metri, sempre con armature led, che sostituiscono quelle esistenti di 4 metri a sfera. L’illuminazione a terra si presentava molto bassa, disomogenea ed insufficiente. Contestualmente è stato deciso di illuminare il parcheggio con luce calda a 3.000 gradi Kelvin per differenziarlo dalla viabilità ordinaria di via di Pescaia”. Tre gli obiettivi raggiunti: “La sicurezza per le auto in transito – spiega l’assessore – ma anche quella nel parcheggio e per i pedoni, visto che la zona si presentava buia”. L’investimento ammonta a 22.285 euro.



Ma l’ufficio tecnico in pratica non si ferma mai. “Tra le ultime riqualificazioni – osserva Pugliese - anche la sostituzione dei pali in via Mameli, che ha permesso di rendere più sicura tutta la zona. Quella del Giardino degli Orbachi nel Bruco, o del Fortino delle Donne nell’Istrice. Adesso toccherà al mercatino di Camollia, una zona troppo buia. E come sappiamo all’assenza di luce possono accompagnarsi comportamenti non sempre leciti”.



Il Comune si affida agli occhi dei cittadini. “Quando viene segnalato un disservizio – assicura l’assessore – l’ufficio tecnico interviene prontamente. Quella dell’illuminazione è una priorità, che ci permette anche di dare maggiore risalto al nostro patrimonio culturale. Se riuscissimo a estendere questo piano all’intero centro storico potremmo utilizzare il tele controllo per gestire perfettamente tutta la zona, in maniera efficace e tempestiva”. A volte i lampioni restano accesi durante il giorno: “Succede quanto i cittadini segnalano un guasto o un disservizio – spiega Pugliese – e i tecnici devono testare l’apparecchiatura. Riuscire a monitorare l’intera illuminazione da remoto con dispositivi innovativi ci permetterebbe di risolvere anche questo problema”.

