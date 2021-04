Vaccini, i medici di Coop 2000: "Nessun favoritismo. Entro il 15 maggio ultimati gli over 80"

10 aprile 2021 a

“Entro il 25 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto almeno una dose. Entro il 15 maggio sarà completato il percorso vaccinale per tutti gli ultraottantenni della provincia di Siena”. Non sono nuove, queste date, già annunciate nelle scorse settimane dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Ma in un periodo in cui tutto o quasi è una delusione, parlando di vaccini, le parole di Maurizio Pozzi sono confortanti. Pozzi è medico di base, coordinatore dell’Aft 6, l’aggregazione funzionale territoriale che comprende una parte di Siena, Monteroni d’Arbia, Murlo e Buonconvento (in tutto 2.800 over 80) e presidente della Coop Medici 2000, che nel Senese raggruppa 200 professionisti al servizio di 220mila pazienti. A Siena gli ultraottantenni sono circa 24mila.

Come si fa a escludere nuovi ritardi nelle forniture?

“I vaccini Pfizer stanno arrivando regolarmente dopo un inizio stentato e sono tutti destinati agli over 80. Difficile pensare a un rallentamento”.

Con gli anziani si poteva iniziare prima?

“Forse con una settimana, massimo dieci giorni di anticipo. Ma questa partenza ci ha permesso di mettere a punto una macchina che oggi funziona benissimo e che potrà rappresentare un valore aggiunto nel proseguo della campagna vaccinale”.

Come stanno procedendo le somministrazioni?

“A Pasqua eravamo al 61% di persone vaccinate con almeno una dose, sui 24mila over 80 a Siena. In questa settimana abbiamo oltre il 15% delle prime somministrazioni e una parte dei richiami, parliamo di almeno 3.500 iniezioni. Nella prossima oltre il 10% delle prime somministrazioni, in quella ancora successiva completeremo. La campagna sta proseguendo a pieno regime anche nei weekend. Mi faccia però dire una cosa”.

Prego.

“La scelta di usare i medici di famiglia, diversamente da altre Regioni, all’inizio può essere stata un po’ più laboriosa, ma adesso ci sta facendo recuperare il tempo perso e alla lunga sarà vincente. I medici si sono occupati di tutti i pazienti e nessuno è rimasto indietro. Non solo: il fatto che siano stati loro a indirizzare questa campagna ha permesso di seguire scrupolosamente le priorità, partendo dal paziente più anziano, magari di 102 anni, e poi di scendere con l’età. E di non perdere neppure una dose. Sappiamo le difficoltà di conservazione del vaccino Pfizer, posso assicurare che ogni fiala è stata usata per intero”.

