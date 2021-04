Covid, Siena in zona arancione ma la Valdelsa resta rossa

10 aprile 2021 a

Siena e la Toscana tornano in zona arancione da lunedì 12 aprile, ma la Valdelsa resta zona rossa. Restano in zona rossa fino alle ore 14 di sabato 17 aprile le province di Firenze e Prato, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto parte della Provincia di Pisa ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa, i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa.

Le due province e le due zone socio sanitarie superano l’indice di contagio settimanale dei 250 contagiati su 100.000 abitanti, dato limite indicato dalla legge per l’assunzione di provvedimenti. L’atto è determinato dalla situazione ad alto rischio nel sistema ospedaliero e sanitario con fortissima occupazione di terapie intensive e alta diffusione di ricoveri nei reparti Covid. I pareri dei direttori di Asl competenti sono concordi nel chiedere di limitare la mobilità per non congestionare ulteriormente e il sistema ospedaliero e sanitario toscano. Le decisioni sono state assunte dopo attento esame in assemblee con i sindaci dei territori interessati. Complessivamente in Toscana l'indice Rt è infatti sceso a 1,01 e l’incidenza è a 230 casi settimanali ogni 100mila abitanti (la soglia che fa scattare il rosso è 250). Non ovunque, però, la situazione è analoga e permangono zone di criticità per contagi sopra la soglia dei 250 casi settimanali per 100mila abitanti. Per questa ragione oggi il presidente Giani comunicherà, di concerto coi sindaci, quali comuni (o province) resteranno ancora in zona rossa.

“La pressione sugli ospedali rimane alta e le terapie intensive sono ancora occupate al 45% della loro capacità, due dati che non possiamo e non dobbiamo dimenticare”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook. “In tutte le realtà che passeranno in zona arancione potranno riaprire scuole, barbieri, parrucchieri, estetiste ed altre attività commerciali e ci saranno minori restrizioni. Questo, però, non vuol dire assolutamente che va abbassata la guardia. Anzi, la pressione sugli ospedali rimane alta e le terapie intensive sono ancora occupate al 45% della loro capacità, due dati che non ci devono far abbassare la guardia. Mi raccomando: sempre, sempre, sempre prudenza, distanza e rispetto delle regole”, sottolinea Mazzeo.

