Siena, emergenza Covid: scoperto commerciante che vendeva generi non di prima necessità

Siena e la sua provincia sono in zona rossa per l'emergenza Covid e le forze dell'ordine, sulla scorta delle indicazioni ministeriali ricevute, stanno intensificando i controlli, allo scopo di prevenire qualsiasi comportamento che astrattamente possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio previste. Sotto la lente di ingrandimento ci sono sia le persone fisiche che le attività commerciali.

La guardia di finanza sequestra stupefacente e sanziona alcuni giovanissimi fuori dal Comune di residenza

Nell'ambito di questa attività, gli uomini del Comando provinciale della guardia di finanza, nei giorni scorsi, hanno svolto un particolare monitoraggio nelle località dove sono più frequenti forme di aggregazione che, conseguentemente, rendono più alto il rischio di possibile contagio da Coronavirus per effetto del mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità di governo. Le Fiamme gialle della tenenza di Poggibonsi, dunque, hanno individuato un commerciante valdelsano, rivenditore al dettaglio di prodotti appartenenti a varie categorie merceologiche, che, nonostante i divieti imposti, consentiva all’interno dei propri locali la vendita di articoli anche non di prima necessità. Tale condotta, oltre a violare le norme restrittive anti Covid in vigore, fa anche parte di una pratica commerciale scorretta verso quei rivenditori che, per la specificità del proprio settore merceologico, hanno rispettato l’ultimo decreto governativo e chiuso temporaneamente la propria attività. Per tale motivo, il soggetto in questione è stato sanzionato amministrativamente nei termini previsti dalla legislazione vigente, con il concreto rischio di vedersi sospesa l’attività nel caso Il comportamento scorretto dovesse ripetersi nell'immediato futuro.

Due persone fermate e multate dalla Guardia di finanza per aver violato le norme sugli spostamenti



L’opera di prevenzione e repressione attuata dai finanzieri senesi, coerentemente alle linee d’indirizzo impartite dall’autorità di vertice, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dal corpo sul territorio di competenza, a difesa della legalità economica e, più in generale, della collettività.

la Guardia di finanza scopre una discarica abusiva di rifiuti pericolosi in un'area residenziale

