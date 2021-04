Morto Mundell, il premio Nobel e architetto dell'euro viveva a Monteriggioni in provincia di Siena

05 aprile 2021 a

L’economista canadese Robert Alexander Mundell, Premio Nobel per l’economia, è morto - nella mattina di Pasqua - nella sua villa in Italia, in provincia di Siena. Abitava infatti a Santa Colomba, frazione del comune di Monteriggioni. Annoverato tra gli ispiratori teorici dell’Unione monetaria europea e uno degli architetti dell’euro, è morto all’età di 88 anni. Mundell, riferisce l’Adnkronos, è deceduto per cause naturali.

Il professore emerito dell’Università di Chicago e della Columbia University di New York ha dato avvio, nel 1961, alla teoria sulle aree valutarie ottimali (Avo), dimostrando come, in presenza di prezzi rigidi, la mobilità del lavoro possa essere considerata un sostituto della flessibilità del tasso di cambio. "Per la sua analisi delle politiche monetarie e fiscali sotto diversi regimi del tasso di cambio e per la sua analisi delle aree valutarie ottimali", come recita la motivazione, gli è stato conferito nel 1999 il Premio Nobel per l’economia. Nel 1970 Mundell è stato consulente del Comitato monetario della Commissione europea monetaria e tra il 1972 e il 1973 ha fatto parte del Gruppo dei Nove per l’Unione economica e monetaria in Europa. Pioniere del principio delle combinazioni delle politiche fiscali e monetarie e della teoria dei rapporti fra inflazione, tassi di interesse e crescita, ha introdotto un approccio monetario allo studio della bilancia dei pagamenti. Cofondatore della Supply-Side Economics, ha contribuito a un miglioramento del sistema monetario internazionale.

Nato a Kingston, nell’Ontario, il 24 ottobre 1932, dopo la laurea in economia all’Università di Washinghton, Mundell ha ottenuto il Phd al Massachusetts Institute of Tecnology di Boston e si è ulteriormente specializzato alla London School of Economics. Professore alla Stanford University (1958-59), alla Johns Hopkins University, alla McGill University, presso il Brookings Institute e l’Università di Chicago (1965-71), ha insegnato dal 1971 alla Waterloo University e dal 1974 alla Columbia University di New York. Membro dell’Accademia di scienze politiche, dell’American Economic Association, dell’Econometric Society e della Canadian Economic Association, Mundel ha preso parte a numerose commissioni governative degli Usa in America latina e Africa. È stato consigliere di istituzioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la Commissione Europea. La sua fama, suffragata da oltre cento pubblicazioni scientifiche, è legata in particolar modo all’analisi della politica economica in un contesto di economia aperta. Teorizzò l’idea delle aree monetarie ottimali, ovvero delle aree in cui convergono paesi diversi rinunciando alla loro sovranità monetaria. Palese dunque il suo legame con l’Unione monetaria europea, alla cui nascita partecipò nel 1973 come estensore del rapporto sulle prospettive di unione economica e monetaria.

