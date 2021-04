Siena, alle Scotte anche la Vax Unit: la squadra multidisciplinare che gestisce le vaccinazioni

03 aprile 2021 a

a

a

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha formalizzato l’istituzione della Vax Unit, composta da figure professionali diverse per consentire una corretta strategia multidisciplinare nella gestione dei soggetti da vaccinare contro il Coronavirus, con particolare riferimento a pazienti fragili. “L’attività di vaccinazione all’Aou Senese è iniziata con il Vaccine day del 27 dicembre ed è proseguita rispettando le indicazioni nazionali e regionali – afferma il direttore sanitario Roberto Gusinu – L’istituzione della Vax Unit formalizza la nostra organizzazione rendendola più solida, valorizza il lavoro fatto in questi mesi dai nostri professionisti che vi hanno operato e fa un passo ulteriore per mettersi al servizio dei pazienti fragili”. Un altro passo avanti dell'azienda ospedaliera Senese nella complicata lotta al Covid.

Ambulatori in viale Sardegna, accordo per il progetto che trasformerà in distretto sanitario il palazzo della Provincia



La Vax Unit opera nell’ambito degli ambulatori dell’area vaccinale anti Sars-CoV-2, ed è situata al piano terra del primo lotto dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in prossimità dell’area del vecchio pronto soccorso. Fanno parte della Vax Unit specialisti in anestesia e rianimazione, pneumologia, medicina interna, cardiologia, reumatologia, malattie infettive, allergologia e immunologia clinica, medicina legale, medicina del lavoro, farmacia ospedaliera, igiene e medicina preventiva, chirurgia generale, oncologia, neurologia, ematologia, endocrinologia, pediatria, chirurgia toracica, cardiochirurgia e dermatologia.

"Io a 50 anni vaccino prenotato in Umbria con un clic. Per mia mamma 80enne odissea in Toscana"



Alla data di giovedì, all’Aou Senese sono state effettuate in totale 21.157 vaccinazioni, di cui 9823 prime dosi per i sanitari, 9525 seconde dosi per i sanitari, 1.744 prime dosi per pazienti fragili, 55 seconde dosi per pazienti fragili. A queste si aggiungono quelle effettuate nella Asl Toscana Sud Est: un lavoro di squadra che adesso ha un’arma in più per essere portato avanti.

De Mossi: "Vaccini e tamponi nelle contrade"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.