Lavori in tribunale, De Mossi sui rimborsi: "Possibile azione legale contro lo Stato"

“Azione legale? La stiamo valutando”. Il sindaco di Siena Luigi De Mossi non molla la presa: vuole che siano riconosciuti dallo Stato gli oltre quattro milioni di euro spesi e non rimborsati per la gestione del Palazzo di giustizia. Il ministero ha infatti provveduto a un rimborso di sei milioni per le spese sostenute da Palazzo Pubblico dal 2002 al 2015, ma all’appello mancano altre spese datate e rendicontate dal Comune, che ha riassunto la situazione in una lettera inviata al ministero della Giustizia, degli Interni e dell’Economia.

La risposta dello Stato, come rendicontato dal Corriere di Siena, ha di fatto chiuso le porte al rimborso. “Diverse altre amministrazioni – ha spiegato il primo cittadino – hanno fatto causa, fra queste Bologna e Rimini, e hanno trovato soddisfazione, in alcuni casi parziale. Valuteremo insieme alla giunta cosa fare, anche perché questa situazione grava sul bilancio. Se non dovessimo scegliere la strada dell’azione legale, dunque, potremmo trovarci con problemi di bilancio per il 2019, con un rischio di disavanzo di 800 mila euro. Di certo richiederemo ancora quanto ci spetta prima possibile”. Nella lettera di risposta il ministero sostiene che la percentuale dei rimborsi (e quindi gli importi da liquidare) sia stata determinata dai decreti interministeriali: “Non essendo stati i predetti decreti interministeriali oggetto di autonoma impugnazione nei termini di legge da parte di questo Comune, non vi è alcuna previsione che consenta la distribuzione di somme ulteriori a quelle già determinate”. Su questo argomento De Mossi dice: “Non voglio gettare la croce addosso alle altre amministrazioni. Rispondo solo di quello che fa quella attuale. Certo se si dovesse verificare un disavanzo di bilancio, lo faremo presente in consiglio comunale. Credo che sia giusto che il Comune abbia messo insieme tutte le posizioni pregresse e vada avanti nel cercare di recuperare il denaro speso”.

Fino al 2015, infatti, la gestione degli uffici giudiziari era di competenza dei comuni con il supporto dello Stato, poi si è passati alla gestione da parte del ministero della Giustizia. Nel computo stilato però dall’amministrazione, mancano all’appello quattro milioni di euro già spesi, più eventuali interessi. Al momento il ministero sta valutando “solo” i rimborsi per i primi otto mesi del 2015 (la gestione è cambiata ad agosto di quell’anno), per i quali, a fronte di oltre 600 mila euro spesi, il Comune deve ancora ricevere tutto. A pesare sono però i quattro milioni per i quali l’amministrazione di De Mossi potrebbe anche decidere di intraprendere una causa nei confronti dello Stato.

