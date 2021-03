Siena, la Torre dona uova di cioccolato alla Pediatria

29 marzo 2021 a

Uova di cioccolato per i piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della donna e dei bambini. E' questo il bel pensiero di Pasqua organizzato dal gruppo piccoli della contrada della Torre.

Un appuntamento speciale per i giovani contradaioli di Salicotto che, nonostante le limitazioni dovute all'emergenza per il Covid-19, hanno realizzato un prezioso gesto di solidarietà nei confronti dei coetanei che stanno trascorrendo il periodo pasquale in ospedale. A rappresentare la contrada della Torre, l’onorando priore Pier Luigi Millozzi, la presidente del gruppo piccoli torraioli, Veronica Sali, il vicepresidente Sergio Nuvola. A fare gli onori di casa il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della donna e dei bambini, insieme alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero che hanno ringraziato di cuore il popolo di Salicotto.

“Il nostro intento - spiega Veronica Sali - è quello di stare vicini a chi non potrà trascorrere la Pasqua insieme ai propri cari. Abbiamo consegnato 60 uova grazie al fatto che l’azienda ospedaliero-universitaria ha accolto subito favorevolmente la nostra proposta. I bambini hanno bisogno di sentire affetto, ancora di più in queste circostanze. Pensiamo ai problemi e alle difficoltà che vengono vissuti da questi piccoli che sono ricoverati in ospedale. Tutti dovremmo vivere i momenti di festività insieme alle persone alle quali si vuole bene, il nostro pensiero è andato a coloro che non hanno la possibilità di farlo”.

