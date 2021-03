Mezzo in fiamme sulla Siena-Grosseto, ripristinata la viabilità

29 marzo 2021 a

a

a

Problemi per la viabilità, questa mattina (29 marzo), sulla Siena-Grosseto, che è stata a lungo bloccata in entrambi i sensi di marcia per poi essere nuovamente aperta intorno alle 12.30.

Due Mari, la storia infinita: mancano 22 milioni per raddoppiare la statale Grosseto-Siena

La causa dei disagi era legata a un veicolo pesante in fiamme all’altezza del km 53+500 in località Murlo. Si trattava di un semirimorchio che trasportava semilavorati in legno. Nel dettaglio, per chi procedeva verso il capoluogo maremmano la circolazione era interdetta dalla rotatoria di Orgia al km 57+700, mentre in direzione della città del Palio era stata istituita una deviazione al km 51+200 allo svincolo di Fontazzi.

Canale di Suez bloccato, fino a tre giorni di lavori per disincagliare la nave Ever Given

Sul posto sono intervenute le squadre dell' Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell'evento, ovvero la rimozione del camion in avaria, la bonifica dell'area e la riapertura del tratto interessato nel più breve tempo possibile. Nessuna persona è risultata coinvolta. Nel frattempo, nella zona si sono diffusi prima il fumo e poi un odore acre che ha raggiunto anche le località di Ville di Corsano e Casciano di Murlo. Dopo ore di lavoro, tutto è tornato alla normalità e una delle arterie viarie più trafficate è stata resa nuovamente praticabile

Verentana pericolosa, sempre più urgenti le rotatorie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.