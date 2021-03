Covid Siena, i medici: "Pronti a vaccinare anche la mattina di Pasqua"

27 marzo 2021 a

Covid, a Siena medici di base pronti a fare i vaccini anche la mattina di Pasqua. “Rispetteremo i tempi previsti”. I medici di medicina generale non ci stanno e non accettano le critiche loro rivolte per una vaccinazione anti-Covid agli over 80 che in Toscana sta procedendo ad una velocità inferiore rispetto a quanto avviene in altre regioni. Al Corriere di Siena ha parlato la consigliera regionale, esponente del Partito democratico, Elena Rosignoli: “Il problema è stato rappresentato dalla scarsità di dosi di Pfizer-Biontech che ci sono state consegnate”. Ma si attende un’inversione di tendenza: questa settimana sono arrivate in Toscana 50mila dosi destinate agli over 80, la prossima settimana ne arriveranno più del doppio, ben 120mila.

“Se arriveranno tutte queste dosi rispetteremo certamente le tempistiche che sono state fissate – dichiara Luciano Valdambrini, segretario provinciale della Fimmg di Siena. – E’ evidente che fino a questo momento non sono arrivate tutte le dosi che ci aspettavamo. Ricordiamoci che nelle prime settimane arrivavano appena sei dosi per medico. Noi abbiamo assicurato sempre la nostra disponibilità a fare i vaccini, in qualunque momento. Adesso attendiamo un’accelerazione nella campagna. Questa settimana sono arrivate 24 dosi per medico, 18 prime dosi e 6 per i richiami. Ma ci viene detto che la prossima settimana ogni medico avrà a disposizione la bellezza di 60 dosi. Ciò comporta un grande impegno da parte di tutti i medici di medicina generale. E infatti molti si stanno organizzando per andare a vaccinare anche il sabato santo e c’è pure chi sta pensando alla mattina di Pasqua”.

I medici di famiglia quindi ricacciano indietro le critiche, dopo le dichiarazioni del governatore Eugenio Giani, sull’arrivo di “molte meno dosi di Pfizer di quelle previste. Inoltre, per garantire la massima assistenza agli anziani abbiamo deciso di farli vaccinare dai medici di base, con procedure che hanno allungato ancora i tempi”. Parole che qualcuno ha voluto intendere ed interpretare come una critica rivolta ai medici di base.

