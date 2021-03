Siena scelta da una birra tra le 12 città più belle d'Italia

26 marzo 2021 a

Dopo la Valdorcia, finita sui barattoli della Nutella che hanno voluto esaltare i gioielli dell'Italia, il territorio senese torna nuovamente sulle tavole con le sue bellezze. Questa volta, fari puntati sul capoluogo, più precisamente su piazza del Campo e sulla sua torre del Mangia, celebrate in una bottiglia speciale della Birra Menabrea.

Il più antico birrificio attivo d'Italia, infatti, ha deciso di dedicare al Bel Paese, e alle sue meraviglie, una linea speciale in edizione limitata della sua lager, la più classica tra le "bionde". Sono dodici le città scelte, e per ognuna, sull'etichetta appositamente studiata, si possono ammirare immagini iconiche e frasi celebri di poeti, scrittori o personaggi che hanno celebrato quei luoghi. Oltre a Siena, appunto, spazio a Pisa, Torino, Venezia, Milano, Napoli, Firenze, Genova, Roma, Bologna, Verona e Palermo. Le parole scelte per la città del Palio e per il suo cuore architettonico e pulsante sono opera di Karel, Capek, giornalista, scrittore e drammaturgo ceco. Nel 1923, raccontò per un quotidiano di Praga il suo viaggio in Italia, giorno per giorno, e poi raccolse tutto il materiale in un volume dal titolo Fogli italiani.

Nella sezione denominata "Siena, Orvieto" scrisse le frasi che i creativi di Menabrea hanno voluto estrapolare per cucire il "vestito" alla bottiglia: "Siena è una città oltremodo piccola e carina... è essa stessa un grazioso monumento antico". Un concentrato per dare un'idea intensa della bellezza racchiusa nella cinta muraria, ma la citazione esatta e integrale, in realtà, è: "Siena è una città oltremodo piccola e carina, siede su tre collinette e sorride, sia che dietro le spalle le scorra una tiepida pioggerella sia che splenda il sole; ha un paio di monumenti famosi, ma è essa stessa un grazioso monumento antico".

