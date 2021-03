Coronavirus, Whirlpool offre la sede di Siena per le vaccinazioni

Gennaro Groppa 26 marzo 2021 a

La multinazionale statunitense Whirlpool offre la disponibilità della propria sede senese, e degli altri stabilimenti italiani, per la campagna vaccinale. Medici, infermieri, oss potrebbero quindi presto recarsi anche nella fabbrica situata in viale Toselli per la somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid. La possibilità delle vaccinazioni in aziende e fabbriche è stata prevista dal commissario Figliuolo dopo che saranno state vaccinate le categorie che stanno attualmente ricevendo le dosi e successivamente quelle rientranti nelle fasce di età 70-80 e 60-70.

La Whirlpool intanto offre la propria disponibilità. In una nota si legge che “Whirlpool Corporation supporta la campagna ‘Fabbriche di comunità’ promossa da Confindustria, ed è pronta e disponibile ad offrire la propria sede di Siena e le altre sedi italiane come centri per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Sin dall’inizio Whirlpool Corporation è stata in prima fila nella lotta alla pandemia, nella convinzione che l’apporto del settore industriale possa essere determinante nel supportare gli sforzi di istituzioni e cittadini nel definitivo superamento dell’emergenza pandemica”. La multinazionale statunitense di elettrodomestici mette a disposizione le proprie sedi “secondo le modalità che saranno ritenute opportune dalle autorità competenti e offrendo la disponibilità per effettuare in tali centri anche le vaccinazioni destinate alla popolazione residente nelle comunità dove operiamo. Whirlpool offrirà i propri spazi attrezzati all’interno delle strutture aziendali, le strumentazioni necessarie per la somministrazione dei vaccini e il proprio personale, sia medico che di supporto”.

Dichiara Barbara Kagan, direttore del sito di Siena: “Da sempre Whirlpool è in prima linea nel sostenere la salute e la sicurezza, non solo nei luoghi di lavoro ma anche supportando le comunità nelle quali siamo localizzati ed operiamo. Anche a Siena abbiamo prontamente risposto alla chiamata di Confindustria e del Governo. Vogliamo fare tutto il possibile per dare il nostro contributo alla campagna vaccinale e ci impegniamo non solo per i nostri collaboratori ma anche, qualora possibile ed in accordo con le autorità sanitarie, per la popolazione. Non appena ci verrà richiesto siamo pronti per cominciare”.

