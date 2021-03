Coronavirus, a Siena 709 contagi nelle scuole. Gli studenti colpiti dal Covid sono 581, gli insegnanti 112

25 marzo 2021 a

Sono in tutto 709 i casi di Covid riscontrati nelle scuole di Siena e provincia dall’inizio della pandemia, dati a cui si è cercato di porre rimedio attraverso le chiusure e le lezioni in remoto che da una parte mirano a tutelare la salute delle persone, mentre dall’altra complicano il valore sociale della frequenza delle aule. La coperta è corta, bisogna fare di necessità virtù in attesa di tempi migliori.

Nello specifico, gli insegnanti colpiti dal virus sono 112, gli studenti 581 e il personale non docente conta 41 casi. I guariti sono 95 tra gli insegnanti, 9 tra i non docenti e 508 tra gli studenti, per un totale di 612 persone che si sono messi alle spalle il Coronavirus. Infine, da inizio contagio, ci sono 5 studenti in carico a una Asl diversa rispetto alla Toscana sud est.

Leggendo i dati attuali, in isolamento domiciliare ci sono ancora 88 persone: 14 insegnanti, 67 studenti e 7 lavoratori appartenenti al personale non docente. I positivi in carico alla Asl Toscana sud est, compresi quelli ricoverati, sono 92: 17 tra i professori, 68 tra gli studenti ed ancora 7 tra i non docenti. La differenza, come si legge, sta in 3 docenti e un ragazzo in più.

A livello dell’intera macro area, che comprende anche i territori di Arezzo e Grosseto, la fascia di età più colpita tra gli studenti è quella della scuola primaria, tra 6 e 10 anni (84), a seguire quella tra 11 e 15 (67) e quella tra 16 e 18 (63).

Passando invece al quadro complessivo dei tamponi positivi riscontrati mercoledì 24 marzo, nel Senese sono 88 su 1242 esami effettuati. Il picco è a Poggibonsi con 15, il capoluogo si assesta a 13. Particolarmente colpiti i soggetti tra 35 e 49 anni (27), ma anche chi si trova nella fascia 19-34 (22) e 50-64 (21). Tra gli over 80, le positività sono state 7, tante quante le persone da 0 a 18 anni. Per completare il bilancio, ci sono state 44 guarigioni.

