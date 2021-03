Scuole aperte da lunedì 22 marzo a Siena e Castelnuovo Berardenga. I Comuni dove restano chiuse

21 marzo 2021 a

Riaprono le scuole, con pochissime eccezioni, in provincia di Siena. Da domani si torna in classe a Siena e Castelnuovo Berardenga, gli unici due Comuni che la scorsa settimana avevano chiuso gli istituti “di ogni ordine e grado”, mentre permane la didattica a distanza completa a Piancastagnaio, Comune confermato in zona rossa e a Castellina in Chianti, vista l’ordinanza regionale di alcuni giorni fa, recepita dal sindaco Marcello Bonechi, con chiusura delle scuole fino al 27 marzo.

Per il resto tornano a scuola le superiori a Colle val d’Elsa, stop in due plessi a Sinalunga (scolastici della primaria di Pieve di Sinalunga e Bettolle) e una classe della scuola secondaria di primo grado “Simone Martini” a Rapolano (ma solo fino a mercoledì). Questi ultimi, escluso quello del comune di Colle, sono tutti provvedimenti già decisi nei giorni scorsi. E’ una situazione dunque molto vicina alla normalità o, perlomeno, a quella prevista in zona arancione (con Dad al 50%) quella nel territorio senese, che si incastra nella normativa vigente. La decisione è stata ufficializzata solo alle 13 di ieri, nonostante i tentativi del sindaco Luigi De Mossi di anticipare in qualche modo l’ufficializzazione per ridurre al massimo i disagi delle famiglie e delle strutture scolastiche, che a questo punto passeranno un week end di lavoro per rimettere in piedi la macchina dei servizi. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha invece comunicato le ufficializzazioni di riapertura soltanto in una conferenza stampa all’ora di pranzo ieri.

“Siena città e Castelnuovo Berardenga – ha spiegato – hanno abbassato il proprio livello di contagi”. Per questo nei due comuni, che avevano chiuso le scuole di ogni ordine e grado nelle scorse settimane, istituti riaperti da domani mattina. Giani ha anche confermato la “zona rossa” sull’Amiata, che comprende anche il comune di Piancastagnaio (per il quale vengono dunque confermate le misure restrittive fino a domenica prossima). In sostanza, dunque, operazioni “chirurgiche” permesse dal governo in zona arancione: il presidente della Regione può imporre mini zone rosse territoriali o chiusure di scuole di ogni ordine e grado, anche se ai sindaci rimane la possibilità, come visto a Sinalunga e Rapolano, di chiudere alcune classi o alcuni istituti.

