Due Mari, in estate l'appalto per i lotti mancanti tra Siena e Grosseto. Il ruolo del commissario Massimo Simonini

La nuova speranza è l’estate. Completata la progettazione esecutiva di ciò che manca per raddoppiare la strada statale Grosseto-Siena, adesso si aspettano le gare d’appalto, che dopo gli immancabili ritardi dovrebbero essere finalmente bandite tra giugno e settembre. Ciò che manca per completare l’ammodernamento, in particolare, sono i soliti pezzi: il lotto nove e la galleria di Casal di Pari.

Approvato dal Cipe il 24 luglio 2019 dopo una modifica richiesta dal ministero dell’ambiente, l’intervento sui 11.800 metri da Ornate, comune di Murlo, e il bivio di Orgia, comune di Sovicille, potrebbe quindi andare in appalto dopo un paio d’anni. Lunghi mesi nei quali di fatto poco o nulla è successo, se non attendere che la progettazione esecutiva venisse completata e che le previsioni per l’ipotesi della gara slittasse dal primo semestre del 2020, al secondo semestre del 2020 e infine al primo semestre del 2021. Possibile ipotizzare quindi un ulteriore ritardo di qualche settimana o mese affinché Anas chieda alle ditte interessate di presentare progetti per un tratto di media difficoltà, nel quale è prevista la realizzazione di quattro nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, 12 ponti su corsi d’acqua minori, tre cavalcavia e altrettanti sottopassi. L’investimento previsto è di 162 milioni, 13,7 per ogni chilometro da raddoppiare.

Se possibile ancora più lunga è l’attesa per la galleria di Casal di Pari, che durante la prossima settimana festeggerà i tre anni di ko tecnico. Sopraggiunto quando, il 28 marzo 2018, contestualmente all’apertura al traffico del maxi lotto si optò per lo stop alla circolazione sotto il vecchio tunnel. Colpa di problemi strutturali riscontrati durante gli scavi della nuova galleria, su cui da allora si procede a doppio senso di marcia. Non è stato un progetto semplice, quello che permetterà di rendere di nuovo utilizzabile la galleria, in condizioni di assoluta sicurezza. Lo dimostra anche il costo dell’intervento, 30 milioni, che porterà l’importo del maxi lotto a lievitare superando i 300 milioni (attualmente sono 271 quelli spesi).

Cosa potrà cambiare con il completamento dell’iter che porterà Massimo Simonini, amministratore delegato e direttore generale di Anas, a diventare ufficialmente commissario straordinario per il completamento della Due Mari? Non molto, almeno in teoria. Perché questi lotti sono già finanziati dal Cipe e in stato avanzato: mancano soltanto l’assegnazione e il via ai lavori. A meno che non venga prevista una procedura accelerata, ipotesi tutta da verificare al momento in cui il decreto di commissariamento sarà effettivo e con esso le eventuali deleghe affidate a Simonini. I lavori pubblici insegnano che tra un appalto bandito e l’assegnazione passa un anno. Può andare meglio, di rado, ma può andare anche molto peggio se si resta impigliati nei meandri dei ricorsi alla giustizia amministrativa. Da escludere l’idea di un affidamento diretto, impensabile per lavori di tale portata, l’eventuale e ipotetica procedura accelerata potrebbe permettere di risparmiare qualche mese.

Di sicuro il commissario nulla potrà fare sul lotto quattro, i costosissimi 2.840 metri nel comune di Civitella Paganico che vanno da Civitella Marittima a Lanzo. Raddoppiarli costa 106 milioni, addirittura 37 per ogni chilometro di strada. Investimento reso necessario dall’estrema difficoltà dell’intervento che prevede, tra l’altro, la realizzazione di cinque nuovi viadotti (con l’adeguamento di tre) e una galleria (adeguandone una esistente). La ditta aggiudicataria, dopo un iter anche qui laboriosissimo, ne ha preso possesso il 17 settembre. Da allora si è proceduto soltanto alla rimozione delle interferenze (cavi telefonici ed elettrici) per fare spazio al cantiere vero e proprio. Ritardi permettendo, sarà il regalo di Natale del 2023 per gli automobilisti.

