Siena, inchiesta Hidden Partner: al via gli interrogatori per cinque indagati. L'accusa è riciclaggio e corruzione

Sono attese questa mattina al tribunale di Siena, per gli interrogatori di garanzia, cinque delle 12 persone sotto indagine nell'ambito dell'inchiesta “Hidden Partner”, che nello scavare negli affari del magnate kazako Igor Bidilo e della sua holding Sielna Spa, ha ipotizzato svariati reati, dal riciclaggio internazionale alla corruzione, facendo tremare la città del Palio.

Dopo le perquisizioni, i sequestri milionari e l'applicazione delle misure cautelari di tipo coercitivo e interdittivo, gli indagati si presenteranno dal gip accompagnati dai rispettivi legali: a sfilare saranno, dalle ore 10, Cataldo Staffieri (direttore di Sielna Spa, difeso dall'avvocato Roberto Inches del foro di Firenze) Costantin Catalin Maxim (ceo di Sielna assistito dall'avvocato Fabio Pisillo) Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio di Siena e Arezzo (assistito dagli avvocati Lorenzo ed Enrico De Martino), l'agente di polizia municipale di Siena, difeso dall'avvocato Remo Alfisi, e infine Vincenzo Del Regno, ex segretario comunale e giudice della corte dei Conti, seguito dall'avvocato Enrico De Martino. Non avendo avuto la possibilità di studiare gli atti, con molta probabilità quasi tutti si avvarranno della facoltà di non rispondere, salvo produrre della documentazione. Al centro degli interrogatori comunque ci saranno i punti nodali dell'inchiesta che ha delineato un quadro fatto di “grovigli” tra mondo dell'impresa e funzionari pubblici, questi ultimi definiti dagli inquirenti come “completamente asserviti agli interessi imprenditoriali di Sielna, a fronte di utilità”.

Rapporti stretti che producono, per gli investigatori, vari scambi di favori, raccontati anche dagli stralci di alcune intercettazioni riportate dal giudice. In occasione della nomina di Del Regno a giudice della Corte dei Conti, Staffieri, nel commentare positivamente la cosa con Bellandi, afferma: “Vincenzo è un uomo nostro” e l'altro risponde: “va onorificato”, riferendosi alla possibilità di festeggiare la cosa. Altro punto focale è il presunto episodio di corruzione che vedrebbe al centro Massimo Guasconi e un contratto preliminare di vendita del valore di circa 400 mila euro stipulato con Sielna Spa.

